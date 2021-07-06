قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021

يمتلك الأسطول المصري قطعا بحرية متنوعة تضم غواصات وفرقاطات وحاملات مروحيات، ويصل إجمالي عدد القطع البحرية التي يمتلكها إلى 316 قطعة بحرية.
يحتل الأسطول المصري المرتبة رقم 7 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وأمريكا وكولومبيا وإيران، وفقا لتقرير عن أضخم الأساطيل الحربية لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
يمتلك الأسطول المصري قطعا بحرية متنوعة تضم غواصات وفرقاطات وحاملات مروحيات، ويصل إجمالي عدد القطع البحرية التي يمتلكها إلى 316 قطعة بحرية.
يعد تعدين الذهب عملا تجاريا عالميا يجري في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة "3 يوليو" البحرية على الساحل الشمالي للبلاد بالقرب من الحدود الليبية، ووقّع السيسي وثيقة إنشاء القاعدة البحرية وشهد رفع علم مصر عليها، بحضور ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
عرضت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، الاثنين الماضي، تقرير الأمين العام السنوي للأطفال والنزاع المسلح لعام 2020، والذي كشف عن أرقام مرعبة لانتهاكات تحدث بحق الأطفال في مناطق النزاع حول العالم. وكشف التقرير أن أكثر الانتهاكات انتشارا ضد الأطفال هي تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، يليه مباشرة منع وصول المساعدات الإنسانية واختطاف الأطفال.
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مدمرة الصواريخ الموجهة "فلايت 3"، التي تنتمي إلى طراز المدمرات الحربية "أرلي بارك"، المصممة للاشتباك مع جميع الأهداف المعادية في البر والبحر والجو.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)