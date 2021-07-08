أكبر الاقتصادات في العالم قبل وبعد وباء كورونا

وجهت الجائحة ضربة قوية لاقتصادات الدول، الكبيرة والصغيرة، بما كان كافيا لإعادة ترتيب أكبر اقتصادات العالم، بعدما شهدت العديد من البلدان أسوأ ركود اقتصادي لها في التاريخ الحديث.