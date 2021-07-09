أشهر 10 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان كان

انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الثلاثاء 6 يوليو/تموز، ومن المفترض أن تستمر حتى 17 يوليو/تموز 2021. وعرض في حفل الافتتاح الفيلم الدرامي الموسيقي "أنيت" بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر، ويأتي المهرجان هذا العام لأول مرة في زمن جائحة كورونا، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي.
قال موقع "ستار آند ستريبس" الأمريكي إن جيش الولايات المتحدة الأمريكية قرر إغلاق معسكر السيلية الرئيسي والجنوبي ونقطة فالكون الخاصة بإمدادات الذخيرة، ونقلها إلى الأردن.
وجهت الجائحة ضربة قوية لاقتصادات الدول، الكبيرة والصغيرة، بما كان كافيا لإعادة ترتيب أكبر اقتصادات العالم، بعدما شهدت العديد من البلدان أسوأ ركود اقتصادي لها في التاريخ الحديث.
يحتل الأسطول المصري المرتبة رقم 7 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وأمريكا وكولومبيا وإيران، وفقا لتقرير عن أضخم الأساطيل الحربية لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
يعد تعدين الذهب عملا تجاريا عالميا يجري في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.
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