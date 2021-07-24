الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أنها ستبدأ بالترويج للطائرة المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "Orion-E" المتميزة بالطيران لمسافات بعيدة، وذلك من خلال عرضها في معرض "DEFEA 2021" الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في أثينا.

وعرضت شركة "كرونشتاد" الروسية، المطورة والمصنعة للطائرة المسيرة "Orion-E" عينة منها في معرض ،"MILEX" في مينسك، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية وخيارات حمولة وأسلحة طائرات.

تعرف على أهم الخصائص الفنية للطائرة المسيرة الهجومية الروسية "Orion-E" من خلال الإنفوجرافيك الذي يقدمه فريق عمل "سبوتنيك".

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