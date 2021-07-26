نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان.
أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أنها ستبدأ بالترويج للطائرة المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "Orion-E" المتميزة بالطيران لمسافات بعيدة، وذلك من خلال عرضها في معرض "DEFEA 2021" الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في أثينا.
جمع الخبراء العسكريون معلومات حول المقاتلة الروسية الجديدة "تشيك ميت"، واتضح أن الطائرة لديها العديد من الاختلافات المهمة عن الطائرات المقاتلة الأخرى المجمعة محليًا.
هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، منها أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.
حلت خمسة بلدان عربية في تصنيف الدول العشرين الأكثر أمانا في العالم لعام 2021، والذي تصدره مجلة "جلوبال فايننس" بشكل سنوي، ويتضمن هذا العام بيانات حول مخاطر الوباء.
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