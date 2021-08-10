كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟

يشارك في منافسات أولمبياد "طوكيو 2020" ما يقارب 11 ألف رياضي، ويتساءل كثيرون عن المكافآت المالية المقدمة لهم في حالة حصدهم لميدالية أولمبية، علما بأن منظمي الألعاب الأولمبية لا يقدمون أي مكافأة للرياضيين الفائزين بالميداليات، كما أن بعض الدول تمتنع عن ذلك أيضا.