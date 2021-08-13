كاثي هوكول... أول امرأة تتولى منصب حاكم نيويورك

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بعد استقالة آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك على إثر الفضيحة الجنسية التي تطارده، تتولى كاثي هوكول منصب حاكم الولاية كأول امرأة في تاريخ الولاية تتولى هذا المنصب.
وكتبت هوكول (62 عاما) على تويتر، "أتفق مع قرار الحاكم كومو التنحي.. هذا هو الفعل الصائب الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك".
وأضافت "نظرا لأني خدمت على جميع المستويات الحكومية، ولأني المرشحة التالية في تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك".
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