أبرز أحداث الحرب العالمية الثانية من 1939 حتى 1945

في الـ 15 من أغسطس/ آب 1945، أعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية، ووقعت على الإعلان رسميا في الـ 2 من سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وهو التاريخ الذي أصبح نهاية حرب راح ضحيتها 85 مليون شخص.

وكانت اليابان آخر دولة من دول المحور تستسلم لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد إيطاليا، التي استسلمت عام 1943، وألمانيا التي أعلنت استسلامها في الـ 8 من أغسطس 1945، بعد أيام من وصول القوات السوفيتية إلى برلين.

يعتبر مؤرخون أن غزو القوات الألمانية لبولندا في 1 سبتمبر 1939، كان بداية الحرب العالمية الثانية، خاصة أن بريطانيا وفرنسا، أعلنتا الحرب عليها بعد غزو بولندا بيومين.