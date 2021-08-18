أرباح الشركات الخاصة التي أنتجت لقاحات كورونا

سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على السلطة في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب 2021، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة بين أفغانستان والدول المجاورة لها، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها.