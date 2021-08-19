معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"

استطاعت طائرة شحن عسكري أمريكية طراز "سي 17 غلوب ماستر 3" نقل 640 أفغانيا من مطار كابول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر في رحلة واحدة.
تداعيات جائحة كورونا كانت كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن هناك دائما مستفيدا، الشركات الخاصة التي طورت اللقاحات المضادة للفيروس، والتي حصلت على الترخيص حصدت أرباحا قدرت بمليارات الدولارات، بدءا بتحالف شركتي الأدوية "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الذي نشر نتائجه المالية الاثنين الماضي.
عندما دخل مقاتلو حركة "طالبان"، إلى العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب، فإنهم لم يسيطروا على إدارة الدولة فحسب، بل خضعت لهم ثروة هائلة تتمناها الكثير من الحكومات.
بدأ الجيشان الروسي والصيني تدريبات عسكرية حملت اسم "التفاعل 2021"، في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس/ آب الجاري، في إحدى ساحات التدريب العسكري في الصين، شارك فيها نحو 10 آلاف جندي.
سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على السلطة في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب 2021، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة بين أفغانستان والدول المجاورة لها، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها.
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