5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم

الهرمونات هي المواد الكيميائية التي تنتجها الغدد الصماء لدينا ويتم إطلاقها في مجرى الدم، وتساعد في الوظائف المختلفة مثل نمو وتطور الجسم، والتمثيل الغذائي، والدافع الجنسي، ودورات النوم، لذلك يمكن أن يتحول الاختلال الهرموني إلى مشكلة خطيرة تؤثر على أهم وظائف الجسم.