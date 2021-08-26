بالأرقام… ما هي خسائر حرب أمريكا في أفغانستان؟

بدأ الجيش الأمريكي قصف أفغانستان في عام 2001، إثر هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، في عملية عسكرية أطلق عليها "الحرية الدائمة"، وكانت تلك العملية بداية حرب كلفت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 990 مليار دولار.

كان الهدف من تلك العملية هو القضاء على حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، لكن تلك الحرب طال أمدها حتى أصبحت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير إحصائيات خاصة بالخسائر البشرية في الحروب الأمريكية أثناء الخدمة سواء في العمليات القتالية أو بعيدا عنها، إلى أن حصيلة قتلى الحرب الأفغانية هي ألفين و 442 جنديا، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 20 ألف و719 جنديا.