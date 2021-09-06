معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان

يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 27 عالميا، ويأتي الجيش المغربي في المرتبة رقم 53، بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان نحو مليون جندي وأكثر من 5 آلاف دبابة.