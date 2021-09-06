معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان

ويظهر مقاتلو حركة "طالبان" أثناء تجولهم داخل حظيرة طائرات بها 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في النقل العسكري والمهام الخاصة.
تمكنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) من السيطرة على عتاد عسكري تابع للجيش الأمريكي يشمل مروحيات نقل عسكري ثقيلة طراز "شينوك"، رصدها مقطع فيديو داخل حظيرة طائرات في مطار كابول في 30 أغسطس/ آب 2021.
ويظهر مقاتلو حركة "طالبان" أثناء تجولهم داخل حظيرة طائرات بها 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في النقل العسكري والمهام الخاصة.
وفقاً لتقديرات مختلفة، التكلفة الإجمالية للمعادن في أفغانستان 1-3 تريليون دولار.
يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 27 عالميا، ويأتي الجيش المغربي في المرتبة رقم 53، بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان نحو مليون جندي وأكثر من 5 آلاف دبابة.
تستلم مصر خلال أسبوع، القطار الثاني "المونوريل"، بعد وصول القطار الأول في شهر يوليو/ تموز الماضي.
بدأ الجيش الأمريكي قصف أفغانستان في عام 2001، إثر هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، في عملية عسكرية أطلق عليها "الحرية الدائمة"، وكانت تلك العملية بداية حرب كلفت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 990 مليار دولار.
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