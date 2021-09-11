حكومة لبنان الجديدة

ولدت الحكومة اللبنانية برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بإقالة مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، من منصبه وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد.
على الرغم من أن نبات الجرجير موطنه الأصلي غرب آسيا وأوروبا والهند وأفريقيا، إلا أن زراعته لا تقتصر على هذه المناطق، بل يمكن أن ينمو في أي مكان على وجه الأرض، حيث يعتبر تناوله يوميًا غذاءً مفيدًا وطبًا وقائيًا قويًا.
تعتبر الكيوي من الفواكه الأكثر فائدة من الناحية الغذائية، مقارنة بجميع الفواكه الأخرى، إذ تحتوي على فيتامينات ومغذيات لا حصر لها؛ بما في ذلك كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفلافونويد والمغذيات النباتية، والألياف النباتية، وفيتامينات C وE، والكالسيوم والكروم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.
يعتبر الليمون كنزا غذائيا من حيث كونه فاكهة علاجية بامتياز، لأنه يزودنا بالفيتامينات، ويزيل السموم، ولهذا توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاكه بانتظام.
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