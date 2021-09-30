ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

تصنف مقاتلات "إف 35" ضمن المقاتلات الشبحية، التي تم تصميمها لتكون رأس الحربة في القوات الجوية الأمريكية وحلفائها في المستقبل. ويشارك في برنامج تصنيع الطائرة 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت إسرائيل على 30 طائرة من أصل 700 طائرة شبحية أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الطراز.