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    أوراق باندورا... أرقام ومعلومات مهمة عن التسريبات التي شغلت العالم

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    أوراق باندورا.. أرقام ومعلومات مهمة عن التسريبات التي شغلت العالم
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    زعمت مستندات وملفات مسربة عن ثروات ومعاملات سرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير، وأنهم يستخدمون شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وأطلق عليها اسم "وثائق باندورا".

    وزعمت الوثائق تورط نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، على رأسهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته.

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