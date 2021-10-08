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    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021

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    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
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    ترتيب أفضل المدن حول العالم لعام 2021 يشمل 80 مدينة في مختلف القارات، طبقا لتقرير سنوي أصدره موقع "bestcities".

    يستند تصنيف أفضل مدن العالم على عدة معايير يتم من خلالها تقييم كل مدينة، من بينها الموقع والطبيعة المناخية، البنية التحتية، التنوع الفني والثقافي، التنوع العرقي ومعدل الهجرة، معدلات التنمية، والتسويق للمدينة وتحسين سمعتها عالميا.

    معايير المجتمعنقاش
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