أسعار البنزين في الدول العربية

وتختلف الأسعار بين الدول نتيجة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، ففي الوقت الذي تشتري كل الدول في العالم النفط بنفس الأسعار لكن، بعد فرض ضرائب مختلفة، تختلف أسعار التجزئة للبنزين.
تم حساب أسعار البنزين، في هذا الإنفوجراف يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي بلغ فيه متوسط السعر للبنزين عالميا إلى 1.21 دولار أمريكي للتر، إلا أنه توجد فروق ملحوظة بين الدول، حيث ترتفع الأسعار في الدول الغنية بالمقارنة مع الفقيرة، وتكون الأسعار أقل منها بكثير في الدول المنتجة والمصدرة للبترول.
وتختلف الأسعار بين الدول نتيجة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، ففي الوقت الذي تشتري كل الدول في العالم النفط بنفس الأسعار لكن، بعد فرض ضرائب مختلفة، تختلف أسعار التجزئة للبنزين.
وقع صباح الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان القاهرة الكبرى.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لاختيار 329 نائبا بالبرلمان.
أقيمت في العراق يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث تنافس أكثر من 3 آلاف مرشح على شغل 329 مقعدا في مجلس النواب.
استطاعت الجيوش العربية أن تضع نهاية للتفوق الجوي الإسرائيلي بما حصلت عليه من أسلحة سوفيتية كان أبرزها مقاتلات "ميغ 21" وآلاف الصواريخ "أرض - جو"، التي استطاعت بناء حائط صد ضد المقاتلات الإسرائيلية.
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