ما هي قدرات جيوش دول منظمة الأمن الجماعي؟

وتتدرب القوات المشاركة على مواجهة مجموعات إرهابية مسلحة إثر توغلها في أراضي إحدى دول منظمة الأمن الجماعي، التي تضم 6 دول هي: (روسيا - أرمينيا - أوزبكستان - كازاخستان - طاجيكستان - قرغيزستان).
تشارك دول منظمة الأمن الجماعي الست في مناورات "إيشيلون – 2021" (النسق ــ2021) خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية.
وتتدرب القوات المشاركة على مواجهة مجموعات إرهابية مسلحة إثر توغلها في أراضي إحدى دول منظمة الأمن الجماعي، التي تضم 6 دول هي: (روسيا - أرمينيا - أوزبكستان - كازاخستان - طاجيكستان - قرغيزستان).
تشارك القوات الجوية لإسرائيل و7 دول أخرى في التمرين الجوي الدولي المقام جنوبي إسرائيل باسم "العلم الأزرق"، وتقول إسرائيل إن مجموعة كبيرة من الطائرات الأكثر تقدما في العالم تشارك في هذا التمرين.
أدت التوترات والحرب الكلامية بين الجزائر وفرنسا إلى اتخاذ الجزائر قرارا بمنع الطيران الحربي الفرنسي من عبور أجوائها إلى أفريقيا، كما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصرفات باريس بـ"العدوانية"، وذلك بعد تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاستعمار الفرنسي للبلاد.
تعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية التي تتجاوز 17 مليون كلم مربع، ويصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا، في حين يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة بين أقوى 140 جيشا في العالم.
تم حساب أسعار البنزين، في هذا الإنفوجراف يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي بلغ فيه متوسط السعر للبنزين عالميا إلى 1.21 دولار أمريكي للتر، إلا أنه توجد فروق ملحوظة بين الدول، حيث ترتفع الأسعار في الدول الغنية بالمقارنة مع الفقيرة، وتكون الأسعار أقل منها بكثير في الدول المنتجة والصادرة للبترول.
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