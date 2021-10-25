زلزال سياسي يضرب السودان

تعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية التي تتجاوز 17 مليون كلم مربع، ويصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا، في حين يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة بين أقوى 140 جيشا في العالم.