ردود الفعل الدولية... بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول

أدت التوترات والحرب الكلامية بين الجزائر وفرنسا إلى اتخاذ الجزائر قرارا بمنع الطيران الحربي الفرنسي من عبور أجوائها إلى أفريقيا، كما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصرفات باريس بـ"العدوانية"، وذلك بعد تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاستعمار الفرنسي للبلاد.