شاعر سعودي في حوار مع "سبوتنيك": الأدب الروسي يشترك مع الشعر والأدب السعودي بهذه الصفة

وقال المساعد الذي يحظى بأكثر من مليون متابع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في حوار مع "سبوتنيك" إن "الأدب الروسي أدب ثري وغني ويرتكز على إرث تاريخي كبير"، موضحاً أن "الأدباء والشعراء الروس ينطلقون من محليتهم الثرية والغنية المليئة بالصور والأحداث، وهو ما نشترك معهم في أدبنا وشعرنا السعودي خاصة الشعر الشعبي الذي يميز المملكة ومنطقة الخليج عامة بقوته وبلاغته".

إلى نص الحوار:

سبوتنيك: كيف هي حركة الشعر وخاصة الشعر الشعبي في السعودية؟

فهد: الشعر السعودي في نفس الوقت الذي يواكب فيه التسارع الزمني والتطور هو شديد الالتصاق ببيئته المحلية، فهو عاشق للصحراء، وما تمنحه له السماء من عمق وفضاء ينطلق فيه نحو عالم خاص به، وليس أمامه أو معه سوى مفردة ينحتها ويصيغها بتلقائية على شكل قصيدة.

سبوتنيك: السعودية من الدول القليلة التي يزيد فيها عدد الشعراء عن عدد باقي الفنون الأخرى…في رأيك ما هو السبب في ذلك؟

فهد: السعوديون كما يعرف العرب تحديداً هم أحفاد شعراء كبار ظهروا حتى قبل ظهور الإسلام، وحينما بعث الله معجزته في قلب بلادهم مكة المكرمة اختار لهم معجزة اللغة، فأبناء هذه البيئة مبحرون بقوة في عالم اللغة والشعر، وكانت لهم أسواق ومنتديات يعرضون فيها موهبتهم مثل سوق عكاظ وغيره، إضافة إلى أن فطاحل شعراؤهم كانوا يكتبون قصائدهم ويعلقونها على أستار الكعبة تقديراً وتشريفاً لإبداعهم تحت اسم المعلقات، وهذه جميعها دلالات على أن الشعر فينا منذ القدم، وهو إرث نكاد نتوارثه بين قبائلنا ومجتمعنا.

سبوتنيك: وهل أنتم راضون عن الحالة الشعرية في السعودية الآن؟

فهد: الحالة الشعرية في السعودية لا تقاس بمدى الرضى أو الغضب، بل هي تخضع لاعتبارات كثيرة أولها مدى تقبل المجتمع للقصيدة في ظل هذا التطور الهائل الحاصل في المجتمع، والتقنية الحاضرة بقوة.

أكثر من مليون متابع على تويتر

سبوتنيك: هل أثرت التكنولوجيا بالسلب على الشعر في رأيك؟

فهد: التكنولوجيا وخاصة في مجال التواصل الاجتماعي باتت بديلاً في أحيان كثيرة عن التواصل المباشر بين البشر، وهي ليست صفة قاصرة على المجتمع السعودي وحده، بل هي نتاج عالمي فالعالم يتحرك الآن عبر "الواتس آب" وعبر صفحات التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيس بوك"، وقلة التواصل المباشر بين البشر إجمالاً تأثيره على مشاعر الإنسان من أخطر ما يكون فهي تزيد من عزلته وعصبيته وتسبب له كثير من الضغط والإرهاق، وجميعها عوامل بالتأكيد انعكست سلباً على القصيدة أو باقي أشكال الأدب.

سبوتنيك: ومع ذلك أنتم من أكثر الشعراء السعوديين استخداماً لهذه التكنولوجيا ولديكم متابعين تجاوزوا المليون على حسابكم في تويتر؟

فهد: أنا واحد من أبناء المجتمع أؤثر وأتأثر بما يدور حولي شأني في ذلك شأن الجميع، أما عدد المتابعين فهم ولله الحمد المحبين المخلصين.

العلاقات السعودية — الروسية

سبوتنيك: كيف قرأت زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا؟

فهد: القيادة السعودية الآن ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي قيادة واقعية تبحث عن مصالح شعبها أولاً، وأيضاً مصالح شعوب ودول المنطقة على اعتبار أنها تمثل دولة كبيرة وقائدة في العالمين العربي والإسلامي، لذلك نحن السعوديون نظرنا إلى الزيارة من هذه الزاوية، أي أن زيارة قائد كبير مثل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى رئيس كبير مثل الرئيس فلاديمير بوتين، وبالتأكيد حينما يلتقي الكبار فإن النتائج أيضاً تكون كبيرة، والشعب السعودي ينتظر كما الشعب الروسي نتائج هذه الزيارة التاريخية على أرض الواقع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة.

سبوتنيك: الملك سلمان بن عبدالعزيز هو أول ملك سعودي يزور روسيا هل يعني هذا مزيد من التعاون في رأيك بين الرياض وموسكو مستقبلاً؟

فهد: الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد عربي مسلم يحمل هم عروبته وأمته، لذلك لبى دعوة الرئيس بوتين، واتجه كأول ملك في تاريخ السعودية يزور موسكو، وهو بالتأكيد تاريخ جديد تشترك في كتابته كل من الرياض وموسكو، ونحن تعودنا وتعلمنا أن التاريخ لا يكتبه إلا الأقوياء وأصحاب الرؤى والاستراتيجيات الواضحة والحازمة في آن، وهاتان الصفتان تتوفران بوضوح في شخصية القائدين السعودي والروسي.

سبوتنيك: السعودية تمر بمراحل تغيير كبرى ما هو مدى تجاوبكم معها؟

فهد: بكل شغف نتقبل هذه التغييرات، وهي تغييرات كما يرصدها كثير من المتابعين تصب في صالح بناء دولة شابة قوية ذو مواصفات جديدة، ونحن لدينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه التحولات الكبرى التي أؤكد لكم أن الشعب السعودي بمكوناته كافة يتلقفونها برضا كبير.

الإعجاب ببوشكين

سبوتنيك: هل لديكم اطلاع على الأدب الروسي؟

فهد: لي اطلاعات قليلة إلى حد ما على بعض تجارب شعراء روسيا الكبار، وتعجبني في قصائدهم أنها تميل إلى الملحميات كنتيجة طبيعية لما عاصروه من فترات غنية في التاريخ الروسي القديم والحديث على حد سواء، وهو ما نشترك فيه خاصة في جانب الملحميات التي يقابلها لدينا ما نسميه نحن في تاريخنا الأدبي بالمعلقات.

سبوتنيك: من يلفت انتنباهك من الشعراء الروس؟

فهد: أقرأ الشعر الجيد أيا كان لكني أميل أكثر إلى شعر بوشكين.

سبوتنيك: وماذا يعجبك في شعر بوشكين؟

فهد: يعجبني فيه الخليط الغريب بين أصوله الأفريقية الحبشية ورفاهية القياصرة، وما تعرض له في حياته الشخصية، لذا هو خليط إنساني قل أن يجتمع في شخص، وربما هذا ما ساعده في كتابة القصيدة أو الرواية بشكل عميق ومؤثر.

أجرى الحوار: محمد ياسر