تسجيل
13:44 21 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد جواد ظريف

    وزير الخارجية الإيراني ينبه إلى إجراءات تخافها أمريكا

    © AFP 2018/ Anwar Amro
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" حول ما يشهده العالم بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

    سبوتنيك: أعلنتم خلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية أن إيران سترد على انتهاك الاتفاق النووي. وما رؤيتكم لما يجري حول الاتفاق النووي حالياً. وهل ترون إمكانية تأييد الأوروبيين لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية في فسخ الاتفاق؟

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS/ HANDOUT
    الرئيس الإيراني: أمريكا ستندم حال انتهاكها الاتفاق النووي

    محمد جواد ظريف: اليوم ينظر المجتمع الدولي كله، بالأخص الأمريكيون، باستثناء حكومة ترامب وإسرائيل ودولتين أو ثلاث من دول الشرق الأوسط، إلى الاتفاق النووي بأنه اتفاق دولي وليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتغيير الاتفاق الدولي من قبل أحد أطرافه لا يجوز. فإذا أصبح هذا شائعا في العالم فسوف يكون التوصل إلى أي اتفاق أمرا صعبا جدا. ذلك أن الدول التي وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية سترى عندما تتغير الحكومة الأمريكية أنه من الضروري معاودة مناقشة الاتفاق وتغييره.

    في الحقيقة فإن ما يجري الآن حول الاتفاق النووي يخص النظام العالمي، فمن المستحيل التوصل إلى أي اتفاق دولي عندما تتجاهل دولة ما حتى لو كانت الدولة العظمى التزاماتها وتفسخ الاتفاق.

    وترى بلدان العالم اليوم لها مصلحة في حل المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي. لذا فلا تؤيد بلدان العالم موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الاتفاق النووي بل على العكس ترفض هذا الموقف. ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عزلة على نفسها وتغدو دولة منبوذة دولياً إذا قررت الانسحاب من الاتفاق النووي أو فسخه من جانب واحد.

    نعتبر هذا مبدأ ثابتاً، لكن علينا أن نرى كيف سيقاوم الأوروبيون الذين يقولون خلال المحادثات إنهم سيقومون بالخطوات الضرورية (للمحافظة على الاتفاق النووي — سبوتنيك) وإنهم لن يوافقوا في حال من الأحوال على إعادة النظر في الاتفاق المبرم. هذا أولاً.

    ثانياً، يدعو الأوروبيون إلى المحافظة على مصالحهم والاحتفاظ بالاتفاقات المحققة. وعلينا أن نرى ماذا سيفعل الأوروبيون وإلى أي مدى يبدون إرادتهم السياسية.

    سبوتنيك: أعلنت إيران عن وجود سيناريوهات من الممكن تنفيذها في حال فسخت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق من جانب واحد. وماذا ستكون ردود فعل طهران عندئذ؟  

    محمد جواد ظريف: لا نريد بالطبع أن نخيف أحداً، لكننا نريد أن يحكم الجميع العقل ويتخذوا قرارات مدروسة. للأسف، لم تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام بالتزاماتها الناشئة من الاتفاق، لكن إيران احتاطت لاحتمال فسخ الاتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فوضعت عددا من الإجراءات التي لن ترضي الأمريكيين. وأن تنفذ إيران هذا السيناريو أو ذاك فهذا مرهون بحكمة السلطات الأمريكية التي يجب أن تحكم العقل. وأود أن أقول إنه من المفروض أن يخاف المتعقلون من هذه الإجراءات.

    سبوتنيك: أعلن قادة الأجهزة الاستخبارية والأمنية التابعة للقوات البرية الأمريكية أخيرا عن بدء العمل على إنشاء برنامج لمتابعة أخبار روسيا وإيران وكوريا الشمالية على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير على مستخدميها. وما رأيكم في هذا وأنتم واحد من مستخدمي "تويتر" و"انستقرام" الناشطين؟ وهل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من التأثير على مستخدمي الإنترنت الإيرانيين؟

    محمد جواد ظريف: تحرص الولايات المتحدة الأمريكية دائما على استغلال التقدم التقني لتحقيق سياستها الهدّامة. ولا تُستثنى هذه الحالة من ذلك، لكن لا بد من التنبيه هنا إلى ضرورة ترشيد استخدام شبكة الإنترنت التي هيأت فرصة لكسر الاحتكار في مجال المعلومات. والحاصل اليوم هو أن إمبراطوريات الإعلام التي يسيطر على غالبيتها الغرب والصهاينة تنهار بسبب توسع مواقع التواصل الاجتماعي.

    ومن جهتها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استعادة الاحتكار المفقود باستخدام شتى وسائل التأثير. لذلك من الهام بمكان أن ينتهز مستخدمو الإنترنت وحكومات بلداننا هذه الفرصة بصورة علنية.

    في الحقيقة فإنها فرصة جيدة لأن مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت من كسر احتكار وسائل الإعلام الغربية والصهاينة. وعلينا أن نستفيد من ذلك على أفضل نحو متطلعين إلى المستقبل.

     سبوتنيك: ختاما، هل تقرأون وسائل الإعلام الروسية وخاصة "سبوتنيك"؟

    محمد جواد ظريف: نعم، بقدر الإمكان إذ أنني لا أعرف اللغة الروسية، وأتلقى المعلومات من بعض وسائل الإعلام الروسية والزملاء الذين يعرفون الروسية. ولأن سبوتنيك تنشر باللغة الفارسية أيضا فإنني أقرأها دائما.

     

    انظر أيضا:

    الخارجية الروسية: موسكو وطهران تتفقان على استمرار تنسيق الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي
    خبير: هذه هي رسالة إيران للقوى الكبرى بشأن "الاتفاق النووي"
    أمريكا تريد من حلفائها الأوروبيين الالتزام بتعديل الاتفاق النووي الإيراني
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, تصريحات, محمد جواد ظريف, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ميامي، الولايات المتحدة
    عالم المياه... المدن المهددة بالغرق
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    2018 تصنيف المرشحين للانتخابات الرئاسية في روسيا
    تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك