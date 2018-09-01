تسجيل
15:48 01 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    المرأة السعودية

    قائدة الطائرة السعودية "ياسمين الميمني" توجه رسالة للملك وولي العهد

    © REUTERS . FAISAL Al NASSER
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 10

    قالت ياسمين الميمني، ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة قيادة الطائرات، إن المرأة السعودية تشكل عاملا مهما في رؤية المملكة 2030، وأنها تأمل أن تشكل المرأة نسبة 50% في مجالات العمل.

    وطالبت الميمني في حوارها مع "سبوتنيك" الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، انطلاقا من دورهما الداعم للمرأة السعودية، وحرصهما على أن تتبوأ أعلى المراتب وتنافس في كافة المجالات، خاصة بعد أن سمحوا للنساء بقيادة السيارات والمشاركة في قطاعات العمل المختلفة، والاعتماد عليها بشكل كبير في رؤية المملكة، أن يسمحوا  للحاصلات على رخص الطيران من هيئة الطيران السعودية بقيادة الطائرات.

    طائرة سعودية
    © AFP 2018 / PEDRO ARMESTRE
    أول سعودية تقود طائرة تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة
    وأكدت أنها لا تهمها الألقاب، سواء كانت الثانية أو المائة، وأن ما يهمها أن تكون لها دور في فتح المجال أمام الفتيات للعمل في تخصصات الطيران… إلى نص الحوار.

    في البداية ما الدافع وراء دراسة الطيران على الرغم من علمك بأنه لا وظائف للفتيات بهذا المجال؟

    بالتأكيد كنت أعرف أن المرأة لم تحصل على عمل في مجال قيادة الطائرات، خاصة أن كابتن هنادي الهندي سبقتني في الحصول على الرخصة، وكانت أول قائدة طائرات في المملكة العربية السعودية بشركة المملكة القابضة مع الوليد بن طلال، وهو ما دفعني أن أكمل دراسة مجال الطيران، خاصة أنه كان حلمي منذ الصغر، وتوجهت إلى الأردن وحصلت على رخصة ppl عام 2010، ثم تقدمت للهيئة كي أحصل على تحويل رخصتي لرخصة سعودية، ولكن للأسف لم أحصل على الموافقة، لعدم وجود رخص من هذا النوع، ثم سافرت إلى أمريكا لإكمال الحصول على بقية الرخص وهي رخصة الطيران التجاري الآلي cpl، والتي تتيح لحاملها العمل بأي خطوط للطيران، وعندما عدت في عام 2013م، صدرت الموافقة واستبدلت الرخصة الأمريكية للسعودية.

    ما هي الصعوبات التي واجهتك في البداية؟

    الصعوبات التي كانت ولا تزال حتى الآن تتعلق بعدم الحصول على وظيفة قائد طائرة، إلا أن الإصرار والأمل على استكمال الحلم كان الدافع دائما لاستكمال الطريق، وقد يتحقق قريبا من خلال تمكيننا من قيادة الطائرات.

    هل كان هناك تشجيع قبل الدراسة أم اعتراض من الأهل؟

    كان التشجيع الوحيد على استكمال الدراسة في المجال من الأهل فقط، وكان هناك معارضة من بعض المحيطين خاصة أنهم كانوا يرون أن المجال غير متاح للسيدات.

    ما هي الأسباب التي حالت دون حصولك على عمل كقائدة طائرة؟

     كوني إمراه وثاني فتاة تحصل على الرخصة، لم أحصل على وظيفة، وأذكر أن السبب الوحيد هو أنه لم تكن هناك سابقة لعمل امرأة في هذا المجال بشركات الطيران التجارية، ولا تزال حتى الآن مقتصرة على الرجال.

    ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المرأة السعودية؟

    في الوقت الحاضر لم تعد أي معوقات، خاصة أن الحكومة الحالية تشجع الجميع على العمل، ويولون الأهمية الكبرى لتمكين المرأة من العمل والمشاركة في كافة مناحي الحياة.

    هل من مطالب لك توجهينها إلى الجهات المسؤولة بشأن عدم حصولك على عمل؟

    بالتأكيد أؤكد على دور الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وأطالبهما بالسماح للمرأة بقيادة الطائرة ومنح الفرصة للسيدات حتى يثبتن ذاتهن في مجال الطيران، وفتح الوظائف للسيدات في الأماكن المقتصرة على الرجال فقط.

    هل هناك قانون يمنع المرأة السعودية من قيادة الطائرة؟

    لا يوجد قانون يمنع المرأة من قيادة الطائرة، فكوني حاصلة على رخصة طيران سعودي يحق لي أن أطير، وأطالب أن يسمحوا لنا بالعمل طبقا للرخصة التي حصلنا عليها.

    هل قدمت لك بعض العروض من الشركات الخليجية؟

    نعم توجهت لعدد من الشركات الخليجية، وتم قبولي بعد اجتياز كافة الاختبارات، إلا أني وددت العمل في الخطوط السعودية، لذلك أنتظر الفرصة في بلدي، كما أنني اتجهت للعمل في أقسام أخرى، منها الأمن والسلامة الجوية، وذلك من أجل تطوير نفسي والحصول على دورات واكتساب خبرة في المجال.

    هل سبق لك قيادة طائرة منذ التخرج حتى الآن؟

    كنا نقود الطائرات خلال الدراسة وعمليات التدريب، إلا أنه لم يسبق لي قيادة طائرة تجارية أو خاصة، نظرا لعدم إتاحة الفرصة للعمل، لكني اجتزت كافة الاختبارات في هذا الشأن.

    قيادة السيارة خطوة أولى في طريق نيل المرأة السعودية لحقوقها
    هل هناك تواصل مع الجهات المسؤولة من أجل تمكينك من الحصول على العمل في  مجال القيادة؟

    هناك تواصل بالتأكيد، وعلى الرغم من أنه لم يأت رد بعد، إلا أنني على أمل التجاوب في الوقت القريب.

    ما هي المجالات المقتصرة على الرجال فقط في السعودية؟

    في الغالب هو مجال قيادة الطائرات ، خاصة أن العديد من الأقسام بها فتيات يعملن في المراقبة الجوية والأمن والسلامة الجوية، والطب والهندسة.   

    هل تعتقدين أن السماح للحاصلات على الرخصة بقيادة الطائرة سيدفع الفتيات إلى الإقبال على دراسة الطيران؟

    هناك الكثير من الفتيات يتواصلن معي بشأن دراستي للطيران، ويتحدثن عن رغبتهن في المجال، وعلى الرغم من قصتي الطويلة ومحاولاتي المستمرة،  إلا أنني لا أرغب أن تكون النهاية مأساوية لبعض الفتيات، خاصة أنه حتى الآن لم يتاح العمل لنا في تخصصنا وهو قيادة الطائرات.

    البورصة
    © Sputnik . Ruslan Krevobok
    مع رفع حظر قيادة المرأة السيارة... صعود أسهم التأمين السعودية
    كيف كان رد فعلك بعد سنوات دراسة طويلة وبعدها لم تحصلي على العمل؟

    بالتأكيد كان هناك نوع من الإحباط، لكني لم استسلم، وأعرف قدراتي جيدا، ولم أتنازل عن حلمي  منذ الصغر الذي تحقق، إلا أنه تبقى الخطوة الأخيرة ولدي أمل بأنها ستتحقق في القريب العاجل.

    كيف ترين دور المرأة السعودية في رؤية 2030؟

    دور المرأة من الأدوار الرئيسية في الرؤية، خاصة أن المرأة أثبتت نفسها في العديد من المجالات، ولدينا من درسن صناعة الصواريخ، وفي المجالات الأخرى منها الطب والهندسة والتخصصات المختلفة.

    كيف ترين دور الأمير محمد بن سلمان في المملكة حاليا؟

    بالتأكيد له دور كبير وعظيم في فتح المجال أمام الفتيات والنساء، ومكنهم من نيل العديد من حقوقهن، كما سمح  للمرأة بقيادة السيارة وهي تعد خطوة تاريخية.

    ما النسبة التي ترغب المرأة السعودية أن تمثلها في المجالات المتعددة؟

    نطمح لأن تشكل المرأة نسبة 50% في الوظائف والمجالات العامة، خاصة أن هناك العديد من النساء أصبحن مؤهلات بشكل قوي للعمل في كافة التخصصات.

    حوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    الفنانة علياء الدقس: هذه رسالتي إلى المرأة السعودية
    هذه "المرأة" وراء الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا
    قيادة السيارة خطوة أولى في طريق نيل المرأة السعودية لحقوقها
    الشورى يغلق أبواب وزارة الدفاع في وجه المرأة السعودية
    السعودية تنهي غدا الأحد انفرادها بين دول العالم بمنع قيادة المرأة للسيارات
    منظمة دولية تتهم السعودية باعتقال ناشطات حقوق المرأة... وعضو شورى سابق يرد
    قرار جديد يمنح المرأة السعودية حقا إضافيا
    استعدادات فريدة من نوعها في السعودية لقيادة المرأة للسيارات
    رسالة محمد عبده قبل تطبيق قانون "قيادة المرأة السعودية للسيارة" (فيديو)
    20 قرارا بخصوص المرأة السعودية في عام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد بن سلمان, المرأة السعودية, أخبار السعودية, قيادة المرأة للسيارة في السعودية, الخطوط الجوية السعودية, الحكومة السعودية, محمد بن سلمان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تمثل شركة كيا في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
    الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك