أسرار علوم الأهرام وأخلاقيات العلم وتأثيرها في حياة الإنسان

حديثنا يوضح محاور مهمة جداً حول "علوم الأهرام وأخلاقيات العلم"، هذا العلم الجديد الذي استنفر جميع العلماء في العالم والجامعات والباحثين ومراكز البحوث وتحديداً في روسيا، حيث ظهر تأكيد من قبل العلماء الروس والباحثين بشكل عام في العالم على أهمية هذا العلم ودوره في تطوير الاستثمار الإيجابي في كافة مجالات حياة الإنسان.

التفاصيل في حوارنا الخاص مع مستشار مؤسسة "علوم الأهرام وأخلاقيات العلم"، البروفيسور مسعد عويس.

بداية حبذا لو نتعرف بشكل عام على هذا العلم، ومن ثم ننتقل إلى التفاصيل التي تسترعي اهتمام الإنسان ومدى علاقة وإرتباط مناحي الحياة بهذا العلم؟

أنا أعتقد أنه من حق كل إنسان في العالم أن يتعرف على علوم الأهرام،هذا التراث الإنساني الموجود في مصر، والذي يجب أن نعلم أنه ملك الحضارة الإنسانية جمعاء. حتى الآن مازالت أسرار الأهرام موجودة وغير مكتشفة ،وهناك الكثير من العلماء في العالم بما فيها في روسيا إستطاعوا أن يتعرفوا على علوم الأهرام، ونحن حتى وقتنا الراهن لم نعرف كيف تمت عملية بناء الأهرامات، هناك نظريات عديدة حولها، لكن لم يتم معرفة كيف تمت عملية البناء.

ما استطعنا معرفته هو أن النموذج الهرمي ذات نفسه له مواصفات متميزة وله تأثيرات عديدة على الإنسان وعلى الجوانب البيولوجية والسيكولوجية والنفسية والفيزيولوجيبة والأخلاقية والإجتماعية ،وبالتالي نحن من خلال عملنا نناشد كل علماء العالم بأن يدرسوا علوم الأهرام كي تكون في خدمة الإنسانية والبشرية جمعاء.

لدينا في الوثائق التي تؤكد أن علوم الأهرام أو الشكل الهرمي بشكل عام سواء كان خشبياً أو كرتونياً أو معدنياً يعطي نفس النتائج ، بحيث يجلس الأنسان تحت هذا الهرم فيحصل له نوع من الإسترخاء والهدوء ونوع من الجوانب الفيزيولوجية الطيبة،وحتى من الجانب النفسي تم إجراء إختبارات نفسية للناشئين والشباب في هذا المجال، تبين أنه في مجال العلم والإبتكار والمعرفة الشكل الهرمي بحد ذاته يضفي على الإنسان والمجتمع الكثير من الأمور الإيجابية.

الهرم عندما تقوم ببنائه يرتبط مع المجموعة الكونية أو مع الفضاء بشكل عام، كيف يمكن أن نشرح هذه الجزئية؟

هذه الجزئية يجب أن تشرح للنشىء والشباب منذ الطفولة الباكرة، نحن أعددنا كتاباً منهجياً دراسياً، لدور الحضانة والمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية وصولاً إلى الجامعات ، وهذا الكتاب يشرح ويوضح علوم الأهرام بشكل ميسر، وأنا اعلم أن الكثير من الدول تدّرس الحضارة المصرية القديمة في الصف الخامس الإبتدائي، وهذا الصف يعتبر صف متميز لأنه في هذه المرحلة يبدأ الأطفال بفهم وإدراك الكثير من الجوانب الحياتية.

بالتالي عندما يدرسون هذا الموضوع في روسيا وألمانيا وفي فرنسا وأنجلترا فالاطفال في مختلف دول العالم يتعرفون على علوم الأهرام وعلى الحضارة المصرية القديمة ، ونحن كما قلنا وإن كنا سعداء وفخورين بأن عمر الحضارة المصرية الإنسانية عمرها يزيد عن 7000 سنة ووصلت للعالم أجمع إلا أن هناك تغييب لهذه الحضارة في مراحل معينة ونحن في هذه المرحلة نحاول أن نكشف عن العلوم التي قامت بها وخاصة في روسيا ونحن نقول للكثير من دول للعالم أننا نحاول أن كشف النقاب عن العلوم التي قامت بها وخاصة في روسيا.

هذه البحوث تؤكد الكثير مما نتحدث به عن هذه العلوم والحضارة، وكالة "ناسا" أيضا درست موضوع الأهرامات ونحن نريد أن يتفق العالم على شيء واحد وخاصة أننا نعيش الكثير من الصراعات في كثير من مناطق العالم، ومن هنا نحن نناشد بأن يتم إستخدام علوم الأهرام في حل النزاعات والصراعات ،وهذا الأمر قد يكون فيه خيال لكن ثبتت فعاليته في مجالات عدة وفق التجارب المحققة على أساسه.

حسب ما أطلعتمونا عليه بالوثائق والصور يمكننا أن نفهم علاقة أهرامات الجيزة بمجموعة "أوريون" فلكياً أوعلمياً ونماذج منع التلوث الكهرومغناطيسي وإلى ماهنالك، لكن أن يتم إيقاف الحروب وفض النزاعات عن طريق الهرم… كيف؟

المجتمع الإنساني ليس كله في شر وليكن هناك بارقة أمل وخير عند بعض القادة، نحن نعلم أن هناك علماء وفلاسفة على مر العصور كانوا دائماً يتأملون ويعملون على شيء مثالي ولم يتحقق في حياتهم ولكنه تحقق بعد فترة عندما توفر المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي لتحقيق ذلك.

مثلا سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم كان لديهم وجهات نظر لم يتقبلها العالم في ذلك الوقت الذي عاشوا فيه، إنما نرى أن أفكارهم بعد فترة مازالت موجودة،عندنا أيضاً إبن رشد هذا العالم الإسلامي، لقد إستطاعت أوروبا أن تستفاد من فكره وعلمه عندما فصلت الدين عن السياسة ،وبالتالي أصبح شيئاً جميلاً ولكنه كان في القرن ال 16، ولم يتحقق ذلك إلا بعد فترة طويلة من وفاته.

بالتالي أنا عندما أقول هذا الكلام لا أكون ساذجاً أو متخيلاً، ولكنني قد أرى أن علماء العالم وطبعاً الجانب العسكري والإقتصادي والمصالحا لأخرى التي تؤكد موضوع الإرهاب والتطرف والعنف فهي موجودة، ولكن هل من الممكن أن يكون هناك ولو مجموعة من علماء العالم تتكاتف حول الإستخدامات الإيجابية التي تم إثباتها في علوم الأهرام لكي تعيش الناس فترة أكثر سلاماً وأكثر محبة وأمناً.

إذا لماذا هذا التكتم على هذه البحوث والنتائج؟

لأن الجميع يحاول الإستفادة منها بشكل خاص بعد معرفة قيمتها،على سبيبل المثال أقول لكم عن أوراق البردي، تم إكتشاف مئات الآلاف من أوراق البردي التي لم تتم ترجمتها، والبردي وهو ورق كان المصريون القدماء يسجلون أسرارهم عليها وعلى الجدران، أوراق البردي هذه فيها أسرار عظيمة جداً،ولم تتم ترجمتها بالسرعة الكافية والمطلوبة، وهذه الأسرار المكتوبة على هذه أوراق البردي تحتاج إلى من يترجمها ، وفي الحقيقة في وقتنا الحالي لم تعد أسراراً بالفعل، لكن تحتاج إلى ترجمتها وهذا مالم يتوفر حتى الآن.

هل تدخل هذه الوثائق في الكتاب الذي سميتموه "النسبة الذهبية" الذي سيتم تدّريسه في كل المراحل الدراسية بشكل متدرج، وكما قلتم سيكون ثورة في العلم والمعرفة والوعي الكوني؟

نعم، هذا جزء من المعارف، وموضوع أوراق البردي أنا ذكرتها لأنها جزء من هذه المعارف، وإنما هناك وثائق أخرى واقعية وموجودة لأن بعضها لم ينشر بعد، خاصة أنه حسب المعمول به فكان عندما كانوا يجدوا أوراق البردي فمن يكتشفها كان يأخذ نصف الأوراق في ضوء القانون لقاء جهده، وباقي الأوراق أو النصف الآخر يبقى في مصر.

بعض الدول ومنها سويسرا بالذات ترجمت بعض أوراق البردي وعرفت أسراراً كثيرة جداً، ومن المكن أن تعلن عنها أو قد لا تعلن ، طبعاً هذا الأمر في ضوء الانسانية يأتي على مبدأ العلم ملك للجميع. إسمحوا لي أن أتحدث عن العلوم الأهرام التي تم إثباتها فعلاً، في روسيا نجاح كبيبر جدأً في مثل هذا الموضوع، وكذلك الأمر حققت وكالة "ناسا" الأمريكية نجاحات في هذا المجال، مثل هذه الاوراق والنتائج تم كشفها والتعرف عليها، وتم إستخدام علوم الأهرام في مجالات عديدة، مثلا في رفع المستوى الثقافي أو الرياضي أو رفع مستوى الذكاء عند بعض الناس، وبالتالي من أجل أن يقتنع الناس بهذا العلم يجب التعرف عليه عن قرب و أرجوا أن لاتقتنعوا إلا بعد أن تجدوا النتائج العلمية الموضوعية التي أثبتتها النتائج على سبيل المثال لا الحصر في علاج بعض الأمراض وفي مجال الأدوية والتخلص من آثارها الجانبية على صحة الإنسان.

طقوس العلاج غير مفهومة؟

طقوس العلاج مفهومة، كل الحكاية هو أننا عندما نبني الشكل الهرمي يترتب عليه أشياء عديدة وتغيرات عديدة، منها أن ضغط الدم يرتفع وهذا تم إثباته طبياً، والمياه التي توضع تحت الهرم تكتسب ميزات ومواصفات رائعة، ومن يشربها يحدث له تغيرات في الجوانب الفسيولوجية والصحية نحو الأفضل، ونحن نقدم الهرم لكل المتابعين ليتم التحقق منه.

الهرم خاص وله مواصفات محددة؟

لا، ممكن من الخشب أو المعدن أو النحاس، وكل هذا متوفر، ولكن يحتاج إلى مواصفات دقيقة لبناءه، ولو نام الإنسان ساعة أو ساعتتين في اليوم تحت هذا الهرم فهو سينام بعمق، وسيشعر بالإسترخاء الذي يحتاجه عندما يعيش في حياة متوترة، ويتخلص من التوتر الذي يعيشه في حياته ،نحن نرى أن المناخ العالمي فيه توترات، والوقت أو الميزانية الزمنية الموجودة عند كل إنسان هي 24 ساعة يتم إستهلاكها في أشياء عديدة في أيامنا هذه ، والوضع الطبيعي أن كل إنسان يجب أن ينام يومياً من 7 إلى 8 ساعات، هل هذا يحدث ؟ الوضع الطبيعي أن الإنسان يجب أن يحصل على الإسترخاء أثناء أداء العمل، الوضع الطبيعي هو أنه في الراحة النشيطة في وضعية العمل لابد أن نأخذها من الناحية الفسيولوجية والبيولوجية والرياضية لأنها مهمة جداً.

ماهي علاقة علوم الأهرام بما تتفضل به؟

لايوجد علاقة حتى الآن، ولكننا ندرس كيفية نجاح روسيا الإتحادية في تنظيم هذا الموضوع "المونديال الكروي"، وهنا أقول لك العلاقة، نحن عملنا بحث دكتوراه في التربية الرياضية فتبين أن التدريب يمكن إختصاره بعد إستخدام علوم الأهرام، يعني إن كان هناك لعبة ما وتدرب عليها شاباً لمدة سنة فإنه بعد أستخدام علوم الأهرام يحتاج فقط إلى 6 أشهر لتحقيق نفس النتائج، وهذا بالتوثيق و الفكر، ولو كنت تريد أن تجعله يتغلب على الإرهاق والتعب فسترى النتائج.

علماء الطب أثبتو هذا الأمر فهم يدرسون الحالة الصحية والفسيولوجيبة وقياس ضغط الدم لللاعب قبل إستخدام علوم الأهرام ويقارنوها بالنتيجة بعد إستخدام علوم الأهرام ليتبين الفرق بين النتائج بأنها نحو الأفضل وأكثر إيجابية وهذا إثبات طبي موثق.

علم الأهرام علم واسع يشمل جميع مجالات الحياة؟

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بعثة أثرية تكشف أخطر أسرار بناء الأهرامات المصرية (صور)

نعم، ونحن نريد أن ننشر ثقافة علوم الأهرام عند المجتمع، وكل منا يأخذ منها ما يستطع وما يحتاجه، مثلاً إذا أردت تأخذ ساعتين نوم تحت الهرم الذي سوف تنبيه في البيت، وآخر يأخذ ناحية أخرى يطور ذكائه مثلا، ولو لاحظنا مخيمات الكشافة فهي تبنى على شكل هرمي، ما نقصده هنا أن الهرم لديه مواصفات بسيطة وفي ضوء البوصلة نوجهه وفق عمليه حسابية بسيطة وسهلة ليعطي النتائج التي ذكرناها بشكل دقيق.

الهرم له سمت ومقاييس ومعايير؟

نعم وهي بسيطة وسهلة جداً ومتاحة، وهي ليست سرية، وبنفس الوقت نستخدم مياه الهرم، يعني هناك حاجتان يمكن الاستفادة منها هما المياه والنوم تحت نموذج هرمي، والأمر الآخر هو المناهج الدراسية التي لابد وأن نطعمها أو نطعم كل منهج بعلوم الأهرام في الكيماء والطبيعة والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ. هذه هي الرؤية التي نعمل عليها حاليا، وأنا أنتهز فرصة أنه في روسيا حاليا والإتحاد السوفييتي سابقا دراسات في هذا المجال. في روسيا يوجد بروفيسور يدعى بوت، هو من العلماء الكبار في روسيا في مجال علوم الأهرام ويعتبر ثروة علمية كبيرة.

من هنا نحن نناشد كل العلماء الروس التعاون في هذا الموضوع، ونحن عازمون على تنظيم مؤتمر دولي في مصر يجمع خبراء العالم في هذا المجال حتى نخرج بالصورة اللازمة التي تساعدنا على إزالة التوترات في العالم.

أجرى الحوار: نواف إبراهيم