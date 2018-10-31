تسجيل
19:18 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مستشار مؤسسة علوم الأهرام وأخلاقيات العلم البروفيسور مسعد عوّيس

    أسرار علوم الأهرام وأخلاقيات العلم وتأثيرها في حياة الإنسان

    © Sputnik . Naowaf Ibrahim
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حديثنا يوضح محاور مهمة جداً حول "علوم الأهرام وأخلاقيات العلم"، هذا العلم الجديد الذي استنفر جميع العلماء في العالم والجامعات والباحثين ومراكز البحوث وتحديداً في روسيا، حيث ظهر تأكيد من قبل العلماء الروس والباحثين بشكل عام في العالم على أهمية هذا العلم ودوره في تطوير الاستثمار الإيجابي في كافة مجالات حياة الإنسان.

    التفاصيل في حوارنا الخاص مع مستشار مؤسسة "علوم الأهرام وأخلاقيات العلم"، البروفيسور مسعد عويس.

    بداية حبذا لو نتعرف بشكل عام على هذا العلم، ومن ثم ننتقل إلى التفاصيل التي تسترعي اهتمام الإنسان ومدى علاقة وإرتباط مناحي الحياة بهذا العلم؟

    أنا أعتقد أنه من حق كل إنسان في العالم أن يتعرف على علوم الأهرام،هذا التراث الإنساني الموجود في مصر، والذي يجب أن نعلم أنه ملك الحضارة الإنسانية جمعاء. حتى الآن مازالت أسرار الأهرام موجودة وغير مكتشفة ،وهناك الكثير من العلماء في العالم بما فيها في روسيا إستطاعوا أن يتعرفوا على علوم الأهرام، ونحن حتى وقتنا الراهن لم نعرف كيف تمت عملية بناء الأهرامات، هناك نظريات عديدة حولها، لكن لم يتم معرفة كيف تمت عملية البناء.

    الهرم
    © AFP 2018 / Mohamed El-Shahed
    "دليل سري" في الهرم الأكبر يفك لغز "السفر عبر الزمن" (فيديو)
    ما استطعنا معرفته هو أن النموذج الهرمي ذات نفسه له مواصفات متميزة وله تأثيرات عديدة على الإنسان وعلى الجوانب البيولوجية والسيكولوجية والنفسية والفيزيولوجيبة والأخلاقية والإجتماعية ،وبالتالي نحن من خلال عملنا نناشد كل علماء العالم بأن يدرسوا علوم الأهرام كي تكون في خدمة الإنسانية والبشرية جمعاء.

    لدينا في الوثائق التي تؤكد أن علوم الأهرام أو الشكل الهرمي بشكل عام سواء كان خشبياً أو كرتونياً أو معدنياً يعطي نفس النتائج ، بحيث يجلس الأنسان تحت هذا الهرم فيحصل له نوع من الإسترخاء والهدوء ونوع من الجوانب الفيزيولوجية الطيبة،وحتى من الجانب النفسي تم إجراء إختبارات نفسية للناشئين والشباب في هذا المجال، تبين أنه في  مجال العلم والإبتكار والمعرفة الشكل الهرمي بحد ذاته يضفي على الإنسان والمجتمع الكثير من الأمور الإيجابية.

    الهرم عندما تقوم ببنائه يرتبط مع المجموعة الكونية أو مع الفضاء بشكل عام، كيف يمكن أن نشرح هذه الجزئية؟

    هذه الجزئية يجب أن تشرح للنشىء والشباب منذ الطفولة الباكرة، نحن أعددنا كتاباً منهجياً دراسياً، لدور الحضانة والمدارس الإبتدائية والإعدادية  والثانوية وصولاً إلى الجامعات ، وهذا الكتاب يشرح ويوضح علوم الأهرام بشكل ميسر، وأنا اعلم أن الكثير من الدول تدّرس الحضارة المصرية القديمة في الصف الخامس الإبتدائي، وهذا الصف يعتبر صف متميز لأنه في هذه المرحلة يبدأ الأطفال بفهم وإدراك الكثير من الجوانب الحياتية.

     بالتالي عندما يدرسون هذا الموضوع في روسيا وألمانيا وفي فرنسا وأنجلترا فالاطفال في مختلف دول العالم يتعرفون على علوم الأهرام وعلى الحضارة المصرية القديمة ، ونحن كما قلنا وإن كنا سعداء وفخورين بأن عمر الحضارة  المصرية الإنسانية عمرها يزيد عن 7000 سنة ووصلت للعالم أجمع إلا أن هناك تغييب لهذه الحضارة في مراحل معينة ونحن في هذه المرحلة نحاول أن نكشف عن العلوم التي قامت بها وخاصة في روسيا ونحن نقول للكثير من دول للعالم أننا نحاول أن كشف  النقاب عن العلوم التي قامت بها وخاصة في روسيا.

    هذه البحوث تؤكد الكثير مما نتحدث به عن هذه العلوم والحضارة، وكالة "ناسا" أيضا درست موضوع الأهرامات ونحن نريد أن يتفق العالم على شيء واحد وخاصة أننا نعيش الكثير من الصراعات في كثير من مناطق العالم، ومن هنا نحن نناشد  بأن يتم إستخدام علوم الأهرام في حل النزاعات والصراعات ،وهذا الأمر قد يكون فيه خيال لكن ثبتت فعاليته في مجالات عدة وفق التجارب المحققة على أساسه.

    حسب ما أطلعتمونا عليه بالوثائق والصور يمكننا أن نفهم علاقة أهرامات الجيزة بمجموعة "أوريون" فلكياً أوعلمياً ونماذج منع التلوث الكهرومغناطيسي وإلى ماهنالك، لكن أن يتم إيقاف الحروب وفض النزاعات عن طريق الهرم… كيف؟

    منطقة فراغ سرية في هرم خوفو
    © Photo/ ScanPyramids mission
    الفيزيائيون يجدون "غرفة سرية" في الهرم الأكبر (صور)
    المجتمع الإنساني ليس كله في شر وليكن هناك بارقة أمل وخير عند بعض القادة، نحن نعلم أن هناك علماء وفلاسفة على مر العصور كانوا دائماً يتأملون ويعملون على شيء مثالي ولم يتحقق في حياتهم ولكنه تحقق بعد فترة عندما توفر المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي  لتحقيق ذلك.

    مثلا سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم كان لديهم وجهات نظر لم يتقبلها العالم في ذلك الوقت الذي عاشوا فيه، إنما نرى أن أفكارهم بعد فترة مازالت موجودة،عندنا أيضاً إبن رشد هذا العالم الإسلامي، لقد إستطاعت أوروبا أن تستفاد من فكره وعلمه عندما فصلت الدين عن السياسة ،وبالتالي أصبح شيئاً جميلاً ولكنه كان في القرن ال 16، ولم يتحقق ذلك إلا بعد فترة طويلة من وفاته.

     بالتالي أنا عندما أقول هذا الكلام لا أكون ساذجاً أو متخيلاً، ولكنني قد أرى أن علماء العالم وطبعاً الجانب العسكري والإقتصادي والمصالحا لأخرى التي تؤكد موضوع الإرهاب والتطرف والعنف فهي موجودة، ولكن هل من الممكن أن يكون هناك ولو مجموعة من علماء العالم تتكاتف حول الإستخدامات الإيجابية التي تم إثباتها في علوم الأهرام لكي تعيش الناس فترة أكثر سلاماً وأكثر محبة وأمناً.

    إذا لماذا هذا التكتم على هذه البحوث والنتائج؟

    لأن الجميع يحاول الإستفادة منها بشكل خاص بعد معرفة قيمتها،على سبيبل المثال أقول لكم عن أوراق البردي، تم إكتشاف مئات الآلاف من أوراق البردي التي لم تتم ترجمتها، والبردي وهو ورق كان المصريون القدماء يسجلون أسرارهم عليها وعلى الجدران، أوراق البردي هذه فيها أسرار عظيمة جداً،ولم تتم ترجمتها بالسرعة الكافية والمطلوبة، وهذه الأسرار المكتوبة على هذه أوراق البردي تحتاج إلى من يترجمها ، وفي الحقيقة في وقتنا الحالي لم تعد أسراراً بالفعل، لكن تحتاج إلى ترجمتها وهذا مالم يتوفر حتى الآن.

    هل تدخل هذه الوثائق في الكتاب الذي سميتموه "النسبة الذهبية" الذي سيتم تدّريسه في كل المراحل الدراسية بشكل متدرج، وكما قلتم سيكون ثورة في العلم والمعرفة والوعي الكوني؟

    نعم، هذا جزء من المعارف، وموضوع أوراق البردي أنا ذكرتها لأنها جزء من هذه المعارف، وإنما هناك وثائق أخرى واقعية وموجودة لأن بعضها لم ينشر بعد، خاصة أنه حسب المعمول به فكان عندما كانوا يجدوا أوراق البردي فمن يكتشفها كان يأخذ نصف الأوراق في ضوء القانون لقاء جهده، وباقي الأوراق أو النصف الآخر يبقى في مصر.

    هرم سنفرو
    mapio
    "الهرم المائل" يحل لغز بناء الأهرامات المصرية
    بعض الدول ومنها سويسرا بالذات ترجمت بعض أوراق البردي وعرفت أسراراً كثيرة جداً، ومن المكن أن تعلن عنها أو قد لا تعلن ، طبعاً هذا الأمر في ضوء الانسانية يأتي على مبدأ العلم ملك للجميع. إسمحوا لي أن أتحدث عن العلوم الأهرام التي تم إثباتها فعلاً، في روسيا نجاح كبيبر جدأً في مثل هذا الموضوع، وكذلك الأمر حققت وكالة "ناسا" الأمريكية  نجاحات في هذا المجال، مثل هذه الاوراق والنتائج تم كشفها والتعرف عليها، وتم إستخدام علوم الأهرام في مجالات عديدة، مثلا في رفع المستوى الثقافي أو الرياضي أو رفع مستوى الذكاء عند بعض الناس، وبالتالي من أجل أن يقتنع الناس بهذا العلم يجب التعرف عليه عن قرب و أرجوا أن لاتقتنعوا إلا بعد أن تجدوا النتائج العلمية الموضوعية التي أثبتتها النتائج على سبيل المثال لا الحصر في علاج بعض الأمراض وفي مجال الأدوية والتخلص من آثارها الجانبية على صحة الإنسان.

    طقوس العلاج غير مفهومة؟

    طقوس العلاج مفهومة، كل الحكاية هو أننا عندما نبني الشكل الهرمي يترتب عليه أشياء عديدة وتغيرات عديدة، منها أن ضغط الدم يرتفع وهذا تم إثباته طبياً، والمياه التي توضع تحت الهرم تكتسب ميزات ومواصفات رائعة، ومن يشربها يحدث له تغيرات في الجوانب الفسيولوجية والصحية نحو الأفضل، ونحن نقدم الهرم لكل المتابعين ليتم التحقق منه.

    الهرم خاص وله مواصفات محددة؟

    لا، ممكن من الخشب أو المعدن أو النحاس، وكل هذا متوفر، ولكن يحتاج إلى مواصفات دقيقة لبناءه، ولو نام الإنسان ساعة أو ساعتتين في اليوم تحت هذا الهرم فهو سينام بعمق، وسيشعر بالإسترخاء الذي يحتاجه عندما يعيش في حياة متوترة، ويتخلص من التوتر الذي يعيشه في حياته ،نحن نرى أن المناخ العالمي فيه توترات، والوقت أو الميزانية الزمنية الموجودة عند كل إنسان هي 24 ساعة يتم إستهلاكها في أشياء عديدة في أيامنا هذه ، والوضع الطبيعي أن كل إنسان يجب أن ينام يومياً من 7 إلى 8 ساعات، هل هذا يحدث ؟  الوضع الطبيعي أن الإنسان يجب أن يحصل على الإسترخاء أثناء أداء العمل، الوضع الطبيعي هو أنه في الراحة النشيطة في وضعية العمل لابد أن نأخذها من الناحية الفسيولوجية  والبيولوجية والرياضية لأنها مهمة جداً.

    ماهي علاقة علوم الأهرام بما تتفضل به؟

    لايوجد علاقة حتى الآن، ولكننا ندرس كيفية نجاح روسيا الإتحادية في تنظيم هذا الموضوع "المونديال الكروي"، وهنا أقول لك العلاقة، نحن عملنا بحث دكتوراه في التربية الرياضية فتبين أن التدريب يمكن إختصاره بعد إستخدام علوم الأهرام، يعني إن كان هناك لعبة ما وتدرب عليها شاباً لمدة سنة فإنه بعد أستخدام علوم الأهرام يحتاج فقط إلى 6 أشهر لتحقيق نفس النتائج، وهذا بالتوثيق و الفكر، ولو كنت تريد أن تجعله يتغلب على الإرهاق والتعب فسترى النتائج.

    علماء الطب أثبتو هذا الأمر فهم يدرسون الحالة الصحية والفسيولوجيبة وقياس ضغط الدم لللاعب قبل إستخدام علوم الأهرام ويقارنوها بالنتيجة بعد إستخدام علوم الأهرام ليتبين الفرق بين النتائج بأنها نحو الأفضل وأكثر إيجابية وهذا إثبات طبي موثق.

    علم الأهرام علم واسع يشمل جميع مجالات الحياة؟

    الأهرامات المصرية
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    بعثة أثرية تكشف أخطر أسرار بناء الأهرامات المصرية (صور)
    نعم، ونحن نريد أن ننشر ثقافة علوم الأهرام عند المجتمع، وكل منا يأخذ منها ما يستطع وما يحتاجه، مثلاً إذا أردت تأخذ ساعتين نوم تحت الهرم الذي سوف تنبيه في البيت، وآخر يأخذ ناحية أخرى يطور ذكائه مثلا، ولو لاحظنا مخيمات الكشافة فهي تبنى على شكل هرمي، ما نقصده هنا أن الهرم لديه مواصفات بسيطة وفي ضوء البوصلة نوجهه وفق عمليه حسابية بسيطة وسهلة ليعطي النتائج التي ذكرناها بشكل دقيق.

    الهرم له سمت ومقاييس ومعايير؟

    نعم وهي بسيطة وسهلة جداً ومتاحة، وهي ليست سرية، وبنفس الوقت نستخدم مياه الهرم، يعني هناك حاجتان يمكن الاستفادة منها هما المياه والنوم تحت نموذج هرمي، والأمر الآخر هو المناهج الدراسية التي لابد وأن نطعمها أو نطعم كل منهج بعلوم الأهرام في الكيماء والطبيعة والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ. هذه هي الرؤية التي نعمل عليها حاليا، وأنا أنتهز فرصة أنه في روسيا حاليا والإتحاد السوفييتي سابقا دراسات  في هذا المجال. في روسيا يوجد بروفيسور يدعى بوت، هو من العلماء الكبار في روسيا في مجال علوم الأهرام ويعتبر ثروة علمية كبيرة.

    من هنا نحن نناشد كل العلماء الروس التعاون في هذا الموضوع، ونحن عازمون على تنظيم مؤتمر دولي في مصر يجمع خبراء العالم في هذا المجال حتى نخرج بالصورة اللازمة التي تساعدنا على إزالة التوترات في العالم.

    أجرى الحوار: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    حل اللغز الأعظم...علماء يكشفون سر بناء الأهرامات
    ضربة مصرية بالأسلحة الروسية...شاهد "تمساح موسكو" المدمر يصل أرض الأهرامات
    الحقيقة الكاملة لإقامة أمير سعودي حفل زفاف بـ40 مليون دولار تحت سفح الأهرامات
    الكلمات الدلالية:
    أهرامات, الأهرامات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Toy Houses، للمصور أموس ناتشووم، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة حيوانات في بيئتها
    أعمال فوتوغرافية رائعة...مسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"
    مركز المصالحة: الخوذ البيضاء تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية
    "الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك