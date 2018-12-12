تسجيل
21:55 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    النائب الأردني خليل العطية مع مراسل سبوتنيك

    نائب أردني لـ"سبوتنيك": دول ومنظمات تتاجر في أراضي القدس لصالح إسرائيل

    © Sputnik .
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال النائب الأردني خليل العطية، ممثل الأردن في البرلمان العربي، إن عددا من الدول والمنظمات تتاجر في أراضي القدس لصالح إسرائيل.

    أجرت "سبوتنيك" مقابلة مع العطية تحدث خلالها عن أهم القضايا، التي تهم الشارع العربي في الوقت الراهن، من القدس إلى سوريا، إضافة إلى الأوضاع السياسية في العالم العربي.

    إليكم نص الحوار:

    سبوتنيك: قمت بدعوة البرلمان العربي لتبني مبادرات للمصالحة (العربية العربية) لماذا لم تقدم هذه الدعوة في السابق؟

    مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين خلال إزاحة الستار عن لافتة السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    خطة إسرائيلية جديدة في القدس
    ما لفت نظري في هذا التوقيت هو المعاناة، التي يلاقيها النواب القطريين عندما يتنقلون بين الدوحة والقاهرة لحضور المؤتمرات وجلسات البرلمان العربي، ولا يجوز أن نرضى بتلك المعاناة في عملية التنقل بين الدوحة والدول الخارجية، ولا يجب علينا، نحن (البرلمانيين العرب) أن نلتزم الصمت تجاهها لأنها أمور يجب ألا تحدث بين الأخوة، والتناحر الإعلامي بين الدول الخليجية أصبح بشكل لايطاق، ولا يمكن قبوله لأنه يشكل إنهاك للأمة العربية ويزيد الفرقة ويتطلب منا أن نعمل على إنهاء تلك الحالة.

    وأخذ البرلمان العربي بتلك التوصيات، لأنه لا يجوز التناحر الإعلامي وتقييد التنقل بين البلدان العربية، فتلك الدول تعتبر جريمة والسكوت عليها خيانة، هذا بجانب ما يحدث في اليمن وليبيا وغيرها من التدخلات، التي تخدم إسرائيل في المقام الأول.

    سبوتنيك: ما هو السبيل لتحقيق المصالحة؟

    يجب أن يتم إزالة الخلافات فورا، وهذه خطوة أولى ويجب على الجميع التجاوب معها لأن الخطر سيداهم الجميع.

    سبوتنيك: ربما يرى البعض أن حديثك عن المصالحة (العربية العربية) قد تأخر كثيرا. ما رأيك؟

    بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما رأيناه من استهداف للسعودية واستغلال تلك القضية للنيل من المملكة، نقول: "نحن ضد القتل وضد تلك الجريمة ويجب محاسبة من قام بها.

    لكن عملية استهداف السعودية بهذا الشكل، وهذا التناحر الإعلامي، هو ما دعاني للحديث عن المصالحة وتوحد الأمة العربية ضد كل الأخطار المحيطة.

    سبوتنيك: هل تتوقع أن تلاقي دعوتكم هذه قبولا لدى الأطراف العربية؟

    جامعة الدول العربية
    © Sputnik . Ahmed AbdelWahab
    البرلمان العربي يوجه رسالة إلى قطر
    علينا نحن (النواب العرب) أن نقدم التوصيات ونشعر القادة العرب والجامعة العربية بما يقوم به نواب الأمة، وأنا فعلت ما يمليه علي ضميري وأتمنى أن يلقى آذانا صاغية لدى الحكام العرب، ويجب عليهم أن يستمعوا لنداءات الشعوب وعدم الانصياع للإملاءات، التي لا تخدم في النهاية سوى أعداء الأمة العربية.

    سبوتنيك: شهدت القمة الخليجية الأخيرة بالرياض أجواء شبه إيجابية بشأن المصالحة الخليجية. هل دعوتكم لها علاقة بتلك القمة؟

    ما قرأته في الصحف العربية مؤخرا استفزتني كثيرا، وتلك العناوين بجانب قضية "خاشقجي" جعلتني أطرح القضية.

    سبوتنيك: لماذا عارضت إصدار بيان من البرلمان العربي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا في ظل الاحتجاجات الأخيرة؟

    يجب أن يكون لكل لجنة اختصاصها وبرامجها وأن لا تتعدى لجنة على اختصاصات لجنة أخرى، وما تناولته اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي من الدعوة لإصدار بيان يدين انتهاك فرنسا لحقوق الإنسان هو خارج عن اختصاصها ومن اختصاص اللجنة السياسية، ومن ناحيتي أنا مع إصدار مثل تلك البيانات، ولكن من اللجنة المختصة بهذا الأمر.

    سبوتنيك: عارضت بعض الآراء إصدار بيان يدين انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجين في فرنسا واستندوا في ذلك للفارق الشاسع بينها وبين الدول العربية في هذا المجال. ما رأيك؟

    هذا ما قام به بعض الزملاء، ونحن في الأردن أعطينا مثلا في التعامل مع المتظاهرين بحيث يتم تزويد المتظاهرين ببعض المتطلبات ويتم احترام آرائهم، ومن المفترض على كل دولة أن تحترم آراء مواطنيها، التي تنسجم مع الدستور والقانون.

    سبوتنيك: المواطن يرى في البرلمان العربي صورة أخرى من الواقع السياسي العربي، الذي لا يعرف سوى بيانات الشجب والإدانة؟

    أخالفك في ذلك، ألا ترى أن الانتصار، الذي حققته غزة الصمود والفداء، بالوقوف في وجه القرار الأممي الذي أراد أن يصنف الحركة منظمة إرهابية وفقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أراد أن يلصق "المقاوم" بالإرهاب.

    وهذا إنجاز كبير للدبلوماسية العربية والدور الكبير، الذي لعبته الخارجية الأردنية والكويتية.

    سبوتنيك: قلت أن هناك دولا لم تسمها تقوم بشراء أراضي القدس وتعيد بيعها لإسرائيل. ما الدلائل التي لديك؟

    الملك عبد الله الثاني
    © AFP 2018 / MARTY MELVILLE
    ملك الأردن: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي
    خضت تلك المعركة، التي تبنتها الحكومة الأردنية ضد جهات محلية، كما سمعت أن هناك دولا تقوم بـ"تسريب عقارات" في القدس، يتم شرائها بمبالغ كبيرة وبيعها لمنظمات يهودية، وكان لا بد لي أن أطرح الأمر، وتم وضع ذلك في تقرير اللجنة بمقترح مني وقد نجحت في ذلك.

    سبوتنيك: في أي طريق تسير القضية الفلسطينية في تلك المرحلة؟

    كان هناك عمل سيئ من الأمانة العامة للبرلمان، وأعلم من الذي قام بإسقاط العبارات، التي تتحدث عن الدور الأردني في الحفاظ على المقدسات والموقف الرسمي الأردني، وعدم ذكر الوصاية الأردنية والتأكيد عليها من جانب لجنة فلسطين، التي يترأسها رئيس البرلمان، وهو ما تم الاعتذار عنه، وقال إن تلك الأمور سقطت سهوا.

    الأردن وفلسطين يتنفسان من رئة واحدة، وقضية فلسطين هي قضية عربية بامتياز وقضية أردنية خاصة وما يمس أي فلسطيني يمس الأردن، وكان موقف الملك عبد الله من قرار ترامب واضح وأنه ضد نقل السفارة إلى القدس وضد صفقة القرن المزعومة وهذا موقف واضح وصريح.

    سبوتنيك: طالبت بعودة سوريا للبرلمان العربي. هل ترى الوقت مناسبا؟

    كان لي شرف طرح الموضوع على اللجنة السياسية وتم إقراره من جانب المجلس بغض النظر عما قامت به الحكومة السورية، ويجب أن تكون هناك مصالحة لكي تعود سوريا إلى الحضن العربي ونرى البرلمانيين السوريين واللبنانيين حاضرين بيننا، وأن ينال الشعب السوري حقوقه كاملة وحتى لا نرى سوريا مقسمة ومنهوبة من الدول الخارجية.

    سبوتنيك: لماذا لم توجه نداء المصالحة مع سوريا من البرلمان الأردني؟

    بالفعل كانت هناك زيارة لوفد برلماني أردني، وهي الزيارة الأولى منذ اندلاع الحرب، نحن مع الوحدة العربية وترك حرية الاختيار للشعوب العربية.

    سبوتنيك: ما الدور الذي يمكن لروسيا أن تلعبه في المنطقة؟

    كان هناك قرار أممي بعدم تجريم المقاومة الفلسطينية في غزة ووصفها بالإرهاب ونحن نقدر الدول التي وقفت ضد القرار وعلى رأسها روسيا الاتحادية.

    أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    ملك الأردن: القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لفلسطين
    ملك الأردن للولايات المتحدة: يجب بناء الثقة بعد قرار القدس
    سفير الأردن لدى موسكو: القدس هي مفتاح السلام والقدس الشرقية عاصمة فلسطين
    الأردن يدين افتتاح سفارة باراغواي لدى إسرائيل بمدينة القدس
    ملك الأردن: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي
    مسؤول أردني سابق: الأردن يمكنه استغلال علاقاته مع بريطانيا لخدمة قضية القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القدس, أخبار إسرائيل, مقتل خاشقجي, المصالحة, القضية الفلسطينية, الجامعة العربية, البرلمان العربي, السعودية, القدس, قطر, إسرائيل, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جزيرة على شكل سمكة، في أرخبيل بريجوني، كرواتيا
    كل شيء يتوقف على المنظور: تصوير جوي لا يصدق لزوايا الكوكب
    انقلعي من وجهي! ولا تشوفيني وجهك!
    دعوى "إباحية" ضد ترامب تنقلب على الممثلة نفسها!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك