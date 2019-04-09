مدير شركة الخدمات الفضائية: تعزيز التعاون مع الشركاء العرب

تنشط شركة "غلافكوسموس" التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في سوق العالم للخدمات الفضائية. ومن أنشطتها توفير الصواريخ لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وتمكين رواد الفضاء الأجانب من الذهاب إلى رحاب الفضاء على متن المركبات الفضائية الروسية، وتزويد دول العالم بالصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الروسية.

"سبوتنيك" التقت دميتري لوسكوتوف، مدير عام شركة "غلافكوسموس"، وأجرت معه لقاء صحفيا عن نشاطات ومهام شركة "غلافكوسموس"… فيما يلي نص اللقاء:

© Photo / Press Office of "Glavcosmos" المدير العام لشركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف

سبوتنيك: أنشئت شركة "غلافكوسموس" من أجل تعزيز التعاون بين صناعة الفضاء الروسية والشركاء الأجانب. وما هي مهامها الآن؟

مدير عام "غلافكوسموس": تتلخص المهمة الرئيسية لشركة "غلافكوسموس" في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخارجية المتعلقة باستكشاف الفضاء. وتتولى شركتنا التي تم تأسيسها قبل ما يزيد على 30 عاما إدارة المشاريع الدولية، مركزة على تعريف المتعاملين في سوق العالم على إنجازات صناعة الفضاء الروسية.

ومن أجل ذلك نبحث عن الشركاء الجدد في روسيا وفي الخارج، وننشئ الخدمات الجديدة.

ويبقى المشروع المسمى بـ"سيوز" المشروع الدولي الرئيسي الذي تشترك فيه شركة "غلافكوسموس". ويتضمن هذا المشروع إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة الصواريخ الروسية من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية في شمال شرق أمريكا الجنوبية. ونتعاون مع شركة "اريانسبايس" في إطار مشروع "سيوز".

ونواصل التعاون الوثيق مع الشركاء في الصين والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونعمل الآن على فهرس منتجات صناعة الفضاء الروسية، وسننشره على شبكة الإنترنت لكي يتمكن الزبائن من اختيار ما يناسبهم ويحتاجون إليه.

سبوتنيك: هل لكم أن تحدثونا عن الصور الفضائية الروسية التي تلقى رواجا في أسواق الخدمات الفضائية؟

مدير عام "غلافكوسموس": يمثل ما تجمعه أقمار استشعار الأرض عن بعد من معلومات مصدرا رئيسيا لإيرادات الشركات التي تقوم بتشغيل هذه الأقمار. ومطلوب أولا الصور الأكثر دقة التي تكشف تفاصيل تصل إلى ما يقل عن 1 متر، والصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الرادارية.

ويزداد الطلب على المعلومات عن الحرائق والغابات والثروة المائية ومعلومات أخرى يتم تحصيلها بواسطة أقمار الاستشعار عن بعد.

سبوتنيك: اختارت شركة "وان ويب" البريطانية الصواريخ الروسية لإطلاق أقمارها الصناعية. ألا تريدون الاندماج في نشاط هذه الشركة؟

مدير عام "غلافكوسموس": يعتبر مشروع "وان ويب" من المشاريع الرئيسية لتطوير الإنترنت وزيادة عدد الأقمار الصناعية. غير أن شركة "غلافكوسموس" لا تهتم بتشغيل الأقمار الصناعية حاليًا.

سبوتنيك: هل تشارك شركة "غلافكوسموس" في إعداد رواد الفضاء الإماراتيين؟

مدير عام "غلافكوسموس": تشارك شركة "غلافكوسموس" المشاركة المباشرة في النشاطات المتعلقة بإعداد رواد الفضاء الإماراتيين للرحلة الفضائية. فمثلا، تقوم شركة "غلافكوسموس" بإعداد العقد بالتنسيق مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وضعنا برنامج رحلات رواد الفضاء الإماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، ووافق الشركاء العرب عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الروسية ومركز محمد بن راشد للفضاء يعملان على تطوير التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وتجارب الطب الفضائي والبيوتكنولوجيا على متن محطة الفضاء الدولية.

سبوتنيك: هل يمكن أن يذهب مواطنو الهند والبحرين إلى الفضاء على متن مركبة "سيوز" الروسية؟

مدير عام "غلافكوسموس": نبحث إمكانية التعاون الفضائي والاستفادة من نتائج النشاط الفضائي لتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني مع ممثلي البحرين.

وفي ما يخص التعاون مع الهند تم في أكتوبر/تشرين الأول 2018 توقيع مذكرة التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة. وتنوي الهند إنشاء مركبتها الفضائية وإرسال رواد الفضاء الهنود إلى الفضاء على متنها. ومن المقرر أن يشارك الخبراء الروس في جهود صنع ما يحتاجه رواد الفضاء الهنود، وإعدادهم.

سبوتنيك: أعلنت وكالة الفضاء الروسية وشركة "سبايس ادفنتورز" عن تنظيم الرحلة الفضائية لسائحيْن على متن مركبة "سيوز" قبل نهاية عام 2021. وهل تتعامل وكالة الفضاء الروسية مع السائحين الفضائيين عبر شركة "غلافكوسموس"؟

مدير عام "غلافكوسموس": تعتبر السياحة الفضائية واحدا من أنشطة شركة "غلافكوسموس" الواعدة. ويشمل برنامج الخدمات في هذا المجال انتقاء المرشحين للرحلات السياحية الفضائية وإعدادهم في مركز إعداد رواد الفضاء في روسيا وإطلاق الرحلة من قاعدة "بايكونور" الفضائية على متن مركبة "سيوز-إم إس" أكثر المركبات الفضائية أمانا في العالم، مع الوصول إلى محطة الفضاء الدولية أو الدوران حول الأرض دون التحام المركبة التي تقل السائح بمحطة الفضاء.

ويجري الآن بحث ترتيبات تنفيذ العقد الذي وقعته وكالة الفضاء الروسية وشركة "سبايس ادفنتورز".