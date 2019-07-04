تسجيل
22:56 04 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    متظاهرون سودانيون يحملون العلم الوطني وهم يهتفون قبل الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم

    نائب رئيس حزب الأمة لـ "سبوتنيك": الشعب هو الضامن الأكبر للحل في السودان

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    حوارات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (64)
    0 0 0

    ضرب الشعب السوداني مثلا لشعوب العالم في كيفية الحفاظ على التعبير السلمي وعدم الانجرار إلى العنف في التعبير عن حقوقه طوال ستة أشهر مضت من عمر الثورة، لم تنجح كل القوى في الداخل والخارج إدخاله في سيناريو الدم المعروفة نتائجة مسبقا.

    حول عودة التفاوض مع المجلس العسكري والسيناريوهات القادمة ومصير حراك الشارع وقوى الحرية والتغيير بعد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء كان لـ"سبوتنيك" مقابلة مع اللواء فضل الله برمة ناصر، نائب رئيس "حزب الأمة" أكبر الأحزاب السودانية.

    متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر بعد فض اعتصام المعارضة في السودان
    © AP Photo / Uncredited
    بدء إطلاق سراح أسرى جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 سجينا
    سبوتنيك: ما الجديد بعد عودة التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟

    ليس هناك جديد يذكر، الشيء الصحي والإيجابي هو أن الجانبين التقوا مع بعضهم البعض، وهي ظاهرة جيدة نظرا لأن الحوار كان متوقفا، أما على مستوى القرارات فتم إطلاق سراح من تم اعتقالهم في مسيرات 30 يونيو الماضي، كما تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المجلس السيادي "11" عضوا (5+5+1)، وأن تكون الفترة الانتقالية عامين، أهم شيء فيما حدث هو مبدأ فتح باب الحوار.

    سبوتنيك: هل تلك الجولة من المفاوضات ستبني على ما سبق التوافق عليه أم ستبدأ من جديد؟

    كم كنا نتمنى منذ البداية أن يصل الطرفان إلى توافق من أجل الوصول بالسودان إلى بر الأمان، لكن وبكل أسف سارت الأمور في السابق ببطء ومازالت حتى بعد بدأ أو استئناف عملية التفاوض مازالت الأمور بها نوع من التعسف وتسير ببطء، ونأمل في تلك الجولة من التفاوض أن نخطو خطوات نحو الحل.

    سبوتنيك: برأيكم من سيتولى الرئاسة الأولى للمجلس السيادي؟

    أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ووفقا للقرائن والظواهر الحالية لن يتنازلوا عن رئاسة المجلس السيادي وبالتالي سيتولى البرهان هذه الرئاسة، لكن الإشكالية الثانية"أين موقع الفريق حميدتي" ويجب أن يكون هناك نائبين للبرهان من أشخاص مدنيين طالما يصر المجلس العسكري على رئاسة الفترة الانتقالية.

    سبوتنيك: هل تتوقف التظاهرات والحشود الجماهيرية خلال الفترة القادمة؟

    مازالت قوى الحرية والتغيير تصر على استمرار برنامج الفعاليات الثورية كما هو دون تغيير، إن لم يكن هناك جديد على أرض الواقع، وأنا أتمنى أن يحدث الجديد عن طريق التوافق بين الجانبين، ونتجنب الخروج مرة أخرى إلى التظاهرات والاعتصامات والتي سيكون بلا شك لها ثمن فادح.

    سبوتنيك: قلل المجلس العسكري من شعبية الحرية والتغيير وتحدث عن تفويض شعبي… ما رأيك؟

    الحرية والتغيير هي التي تمتلك ناصية الشارع وقد أكدة المليونيات الأخيرة في 30 يونيو هذا الواقع، وأعتقد أن المجلس العسكري قد اقتنع بذلك وبناء عليه قبل الوساطة الأفروإثيوبية، ونتمنى أن يحكم الطرفان العقل ويضعا مصلحة السودان فوق كل المصالح، ويتوصلوا إلى حلول مرضية تخرج السودان من حافة الهاوية إلى بر الأمان.

    سبوتنيك: من الضامن لما سيتم التوصل إليه بين الطرفين؟

     الضامن لما يتم التوصل إليه هم طرفا التفاوض، والضامن الحقيقي هو الشعب السوداني، وإذا خرجت المفاوضات برؤية مقنعة ستكون هي الضامن الأساسي، أما كل الوساطات الخارجية فهي بمثابة روافع للعمل الداخلي السوداني، الشعب هو الضامن بناء على ما يتم تحقيقه من المطالب التي نادى بها، حتى الآن ليست هناك أي ضمانات لكن أتوقع أن يصل الطرفان خلال المفاوضات إلى ميثاق لحماية الجانبين وحقوقهم ويوقع عليه الطرفان.

    سبوتنيك: لماذا تأجل الحديث عن المجلس التشريعي في مفاوضات الجانبين؟

    تم تأجيل مناقشة تشكيل المجلس التشريعي مؤقتا، وأعطيت الأولوية لتشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بعد يتم الانتقال إلى المجلس التشريعي وكيفية تكوينه واختيار أعضاءه والمعايير التي يمكن أن يعتمد عليها.

    سبوتنيك: بعد تجميد العمل بالدستور… ما هي القوانيين التي تحكم السودان الآن؟

    الدستور السوداني مجمد، والأفضل حاليا أن يتم الإسراع في إصدار إعلان دستوري يحدد واجبات ومهام كل المكونات السياسية في تلك المرحلة سواء بالنسبة للمجلس التشريعي أو مجلس الوزراء، فلا بد من الإعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات كل طرف.

    سبوتنيك: ما هو الموقف من المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار في عصر البشير؟

    نتيجة للتباطؤ والتلكؤ في حسم الأمور بين قوى الحرية والتغيير في حسم الأمور جعل تلك الأحزاب الغير مقبولة شعبيا والتي قامت عليها الثورة تظل برأسها من جديد، تلك الأحزاب غير مقبوله من الشعب السوداني، لذا اللجوء إليها والتعامل معها مضيعة للوقت ويشعل الأمور ويعقدها، لا مجال لكل من كانوا ينتمون إلى المؤتمر الوطني حتى يوم 11من إبريل/نيسان الماضي، لا مجال لهؤلاء في المشاركة في الحياة السياسية في الوقت الراهن، أما من ميزوا مواقفهم وإنحازوا للشعب قبل سقوط النظام، هؤلاء الباب مفتوح أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية، وشدد على ابعاد قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني وكل من شارك حتى يوم سقوط البشير، هؤلاء لا مجال لهم في الفترة الانتقالية ولكن يشاركوا في الانتخابات

    الفريق محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية يحيي مؤيديه عند وصوله إلى اجتماع في قرية أبراج على بعد 60 كيلومتراً من الخرطوم
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم
    سبوتنيك: لماذا انسحب حزب الأمة من المشاركة في الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية؟

    أعلنا موقفنا من البداية بعدم مشاركتنا في مجلس الوزراء والمجلس السيادي حرصا منا على عدم دخول الفترة الانتقالية في عمليات المحاصصة السابقة، الأمر الذي ستكون له آثار كارثية على الثورة ومبادئها، لذا قررنا عدم المشاركة لإتاحة الفرص للثورة وعلى القوى السياسية الأخرى وكل من له لون سياسي معروف أن لا يشارك، وأن يترك المجال للخبراء والمهنيين أصحاب الاختصاصات والسيرة الذاتية الحسنة، لأن السودان في أشد الاحتياج لأبناءه أصحاب الكفاءات لإخراحه من أزماته الحالية بطرق علمية وبخبرات أبناء الوطن، ونتمنى أن تحذو كل القوى حذونا ولا ندخل في محاصصات.

    سبوتنيك: قد يرد على عدم مشاركتكم… خشيتكم من الإنقلاب عليكم مرة أخرى؟

    هذا ليس صحيحا وقد علقنا مشاركتنا في تلك المرحلة للخروج بعيدا عن المحاصصة التي عانت البلاد منها كثيرا، وثاني الأسباب أن أي شرعية تأتي من الشعب، وكل من سيتولى خلال المرحلة الانتقالية لم يكتسب شرعيته من الشعب، وسوف نشارك بعد الفترة الانتقالية وسندخل الانتخابات ولكن بسند شعبي، نحن لا نتخوف من شىء لأن الشعب بالأساس هو صاحب السلطة ويمنحها لمن يريد وهذا لا يتأتي إلا بالانتخابات الحرة والنزيهة، نحن لا نريد أن نخطو خطوات يكون ضررها أكثر من نفعها، وسارت الكثير من الأحزاب العقلانية في نفس الطريق الذي سار فيه حزب الأمة وقرروا عدم المشاركة خلال تلك الفترة لأن الوضع العام يتطلب جمع الكلمة وتوحيد الصف.

    سبوتنيك: ما هو مصير قوى الحرية والتغيير بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة؟

    الحرية والتغيير هي مجموعة تكتلات وأحزاب، وخلال الفترة الانتقالية سوف تقوم تلك القوى بإعداد نفسها للانتخابات وفي نفس الوقت تراقب سير الفترة الانتقالية، وهل تسير وفق المتفق عليه أم لا.

    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (64)

    انظر أيضا:

    نائب رئيس حزب الأمة السوداني يطالب بتشكيل حكومة انتقالية
    بدء إطلاق سراح أسرى جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 سجينا
    المجلس العسكري يعفو عن 235 من سجناء جيش تحرير السودان
    قصف مركز للمهاجرين الأفارقة في طرابلس...وعملية استخباراتية ناجحة استهدفت أرشيف إيران النووي...و"اتفاق وشيك" في السودان
    الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل في أعمال عنف جديدة في جنوب السودان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان اليوم, أخبار السودان, المجلس العسكري الانتقالي, المجلس العسكري السوداني, حزب الأمة, فضل الله برمة, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    راجمات جولان-1000
    راجمات "جولان-1000"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك