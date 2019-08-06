Widgets Magazine
تسجيل
12:29 06 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    والدة المصور الصحفي الروسي أندريه ستينين في استوديو سبوتنيك في موسكو

    والدة الصحفي البطل لـ"سبوتنيك": ذهب إلى سوريا وأوكرانيا متحديا المخاطر

    © Sputnik . Evegueniy Odinokov
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انقضت خمس سنوات منذ رحيل المصور الصحفي البطل أندريه ستينين الذي قتل أثناء قيامه بمهمته في منطقة دونباس في 6 أغسطس/آب 2014.

    وتوجه أندريه ستينين إلى منطقة دونباس في مهمة كشف حقيقة ما يجري في منطقة تمرد أهاليها على الانقلاب في العاصة الأوكرانية كييف وشن نظام الحكم العملية العسكرية عليهم.

    "سبوتنيك" التقت أم الصحفي البطل فيرا ستينينا، وأجرت معها لقاء صحفيا.

    في البداية أكدت أم الصحفي البطل أنها تزور قبر ابنها في موسكو ثلاث مرات في السنة، في يوم ميلاده في شهر ديسمبر/كانون الأول، وفي ذكرى لقائها الأخير مع ابنها في شهر ابريل/نيسان، وفي يوم مقتله السادس من أغسطس.

    المصور الصحفي أندريه ستينين
    © Sputnik . Komsomolskaya Pravda / Alexander Kots
    Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин и мальчик Антон Кобченко в селе Семеновка, Донбасс, 2014 год

    سبوتنيك: كيف وجدتموه في أيام الطفولة؟

    فيرا ستينينا: كان يحب الخلوة مع نفسه، فلم نره حين زارنا الضيوف. وكان يحب أن يسمع الحكايات. وطلب مني أن أروي له شيئا قبل أن يأخذه النوم. وكان يحب قراءة الكتب. ثم أصبحت في حوزته الكتب الخاصة به وهي كتب فلسفية ذكية. ولم يقرأ القصص البوليسية. وكان يحب مؤلفات سولجينيتسين.

    وكان يطيب له أن يرتاد المدرسة، ونال تقدير المعلمين. واهتم بالعلوم الإنسانية.

    سبوتنيك: هل كانت له هوايات أخرى؟

    فيرا ستينينا: تعلم السباحة حين كان طفلا، ولكن رياضة السباحة لم تكن من هواياته. وتعلم أيضا صناعة النماذج المصغرة من الطائرات. ولعل الدراجة النارية كانت أهم هواياته.

    سبوتنيك: هل حاولتم ثنيه عن العمل في مناطق النزاعات؟

    فيرا ستينينا: لم أكن أعلم أنه قرر العمل في مناطق النزاعات. وكنت أسأله خلال الاتصالات الهاتفية عن صحته وأحوال الطقس. وفهمت من ردوده أن كل شيء فيه خير. ولم أسأله عن الأمور الأخرى. ثم طال أمد انتظار اتصالاته، فتلفنت له، وقال إنه في سوريا. وأدركت وقتذاك أنه يتردد على مناطق النزاعات.

    سبوتنيك: هل شعرت بشيء ما؟

    فيرا ستينينا: عندما ذهب إلى أوكرانيا وعلمت أن الصحفيين هناك مستهدفون خطر على بالي أن ابني قد يغادرني إلى الأبد. ولم يخبرني بأنه ذاهب إلى أوكرانيا. وكنت أتابعه عبر ما ينشره من صور. وكنت أفهم أنه حي حينما رأيت الصور التي التقطها على شاشة جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أهداني إياه.

    سبوتنيك: كيف وصلكم خبر وفاته؟

    فيرا ستينينا: اتصلت به في السابع عشر من يوليو (تموز)، ووجدته مرحا. ثم أرسل الصور التي يظهر فيها إلي. وكنت راضية جدا. ومع ذلك خالطني الشعور بالفراغ. وفي صباح السادس من أغسطس تلفنت لي أختي وقالت إن التلفزيون يعلن عن اختفاء الصحفي أندريه ستينين. ولم أنم ولم أغادر منزلي منذ ذلك اليوم إلا في الثامن عشر من أغسطس حينما ذهبت مع أختي إلى موسكو على متن الطائرة. واستقبلنا هناك ممثلو وكالة سبوتنيك. وقضينا شهرا كاملا تقريبا في المنزل الذي وفرته وكالة سبوتنيك. ثم تلفن لي دميتري كونستانتينوفيتش كيسيلوف (مدير عام وكالة سبوتنيك) وقال إنه تم العثور على ابني.

    سبوتنيك: هل ذهبتم إلى دونباس؟

    فيرا ستينينا: ذهبت إلى هناك للمرة الأولى في ابريل (نيسان) الماضي. وجدت مدينة دونيتسك مغلقة جدا بسبب الحصار. وأعجبت بهذه المدينة التي تتميز بنظافتها. ويقوم أهاليها بأعمال النظافة حتى خلال عمليات القصف المدفعي والصاروخي.

    وزرت المدرسة التي تحمل اسم أندريه في بلدة سنيجني. وهناك غرفة تحتوي على معلومات عن أندريه وشابين آخرين قُتلا معه.

    ثم ذهبنا إلى مكان قتل اندريه. وأقيم هناك تمثال، وغُرست أشجار البتولا.

    لقد قضيت خمس سنوات في انتظار لقائه، والتقيته. وأردت ان يخلو اللقاء من دموع ولكنني لم أستطع كبت الدموع.

    انظر أيضا:

    المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" يوزع جوائز مسابقة "أندريه ستينين 2015" الدولية للتصوير الصحافي
    مستخدمو الإنترنت يصوتون لأفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين (صور)
    كيف وحد موت أندريه ستينين المصورين حول العالم
    الكلمات الدلالية:
    أندريه ستينين, حوار, ستينين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض الأزياء للقطط Annual Cat Fashion Show في نيويورك، 1 أغسطس/ آب 2019
    عرض أزياء للقطط... قطط بأزياء فرعونية وليس هذا فقط
    بريطانيا تخشى غواصات روسية فائقة الهدوء
    بريطانيا تخشى غواصات روسية "فائقة الهدوء"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك