مدير شركة صناعة البنادق: نعمل على صنع سلاح سري

التقت "سبوتنيك" بالمدير العام لشركة "أنظمة السلاح" فلاديمير زلوبين، وهي شركة روسية خاصة مصنعة للأسلحة النارية الخفيفة، ومن منتجاتها بنادق القنص، وأجرت معه الحوار التالي:

تقليد منتجاتنا مستحيل

وبدأ المدير العام حديثه مؤكدا أن جميع البنادق التي تنتجها شركته المعروفة خارج روسيا باسم ORSIS أنجز تصميمها مهندسو الشركة. وحاولت بعض البلدان أن تصنع ما يحاكي بنادق ORSIS، ولكنها واجهت صعوبات تكنولوجية واضطرت في النهاية إلى مراجعة الشركة الأم.

وتنتج الشركة الآن بنادق القنص T-5000 بما فيها البنادق المخصصة لأغراض تدريب القناصين المبتدئين والمحافظة على مهارات القناصين المحنكين T-5000Y. والبندقية الأخيرة فريدة من نوعها، ويمكن استخدامها في ميادين الرمي المغلقة وفي العراء على نحو سواء في أي وقت. وتنص الخطة على توريد عشرات بنادق T-5000Y للقوات الأمنية الروسية.

وتصنع الشركة أيضا بنادق الصيد والبنادق الرياضية.

حصة الأسد تذهب إلى الشرق الأوسط وآسيا

وتخصص الشركة 40 في المائة من منتجاتها لروسيا و60 في المائة للبلدان الأجنبية، وبالأخص بلدان الشرق الأوسط ومنطقة آسيا – المحيط الهادئ والصين.

وتوجد بنادق T-5000 اليوم بحوزة العديد من زعماء العالم بمن فيها العرب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصبحت إحدى بنادق T-5000 هدية للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي أعرب عن إعجابه بها.

وأرسلت الشركة منتجاتها إلى أكثر من 25 بلدا بعد تأسيسها قبل 10 أعوام. ويحصى عدد البنادق التي تم تصديرها بالآلاف.

خطط المستقبل

وتابع المدير العام لشركة ORSIS حديثه، قائلا إنهم يستمرون في تطوير بندقية T-5000، وقد أبدعوا نسخة عيار 375 Cheytac (9,5х77 ملم) التي يصل مداها المجدي إلى 2000 متر مقابل 1500 متر مدى بندقية عيار 338، ويستعدون لتصنيع نسخة معدلة من البندقية شبه الآلية K-15، ويواصلون العمل في تطوير البندقية شبه الآلية P-18.

وعن الخطط المستقبلية، قال مدير عام الشركة إنها تتضمن صنع بندقية جديدة عيار 7,62x39 وبدء تصنيع بنادق عيار 7,62x54R في عام 2020.

وأكد أن جميع البنادق التي ذكرها تستأثر باهتمام القوات الأمنية. كما أنهم يعملون على صنع أسلحة مطلوبة للقوات المسلحة وقوات الأمن لا يستطيع أن يتحدث عنها لأنها محاطة بالسرية.