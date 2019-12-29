تسجيل
20:40 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الخرطوم، السودان

    أحمد تقد يكشف لـ"سبوتنيك" أهم بنود الاتفاقية التي وقعتها حركات دارفور مع الحكومة السودانية

    © CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102790/49/1027904952.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/201912291043906293-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    تعد قضية إحلال السلام في السودان هى القضية المركزية التي تدور حولها كل قضايا التنمية والحريات وحقوق الإنسان والعلاقات مع العالم الخارجي، وقد وضعت الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي قضية السلام مع الحركات المسلحة كأول مهامها بجانب المسارات الأخرى، ولعبت دول الجوار والاتحاد الإفريقي ودولة جنوب السودان دورا بارزا في استضافة الأطراف ووضع اللبنات الأولي لخارطة الطريق.

    حول ماهية الاتفاق الإطاري الذي وقعته حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى في مسار دارفور مع الحكومة السودانية، والقضايا التي تم إدراجها والتزامات الأطراف والخطوات القادمة أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع أحمد تقد ممثل حركة العدل والمساواة في مفاوضات السلام مع الحكومة الانتقالية والتي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

    إلى نص الحوار...

    سبوتنيك: آخر ما أعلن عن مفاوضات جوبا، أنكم كحركة عدل ومساواة وقعتم اتفاقا مع الحكومة الانتقالية خلال الساعات الماضية... ما طبيعة هذا الاتفاق؟

    خط الكهرباء
    © Sputnik . Artem Kreminsky
    مصر والسودان تبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير
    نحن كحركة عدل ومساواة كنا أحد أطراف الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أمس السبت، وكنت أنا أحد الموقعين كممثل لحركة العدل والمساواة في تلك المفاوضات، ويعد الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بالأمس خارطة طريق للدخول في العملية التفاوضية والنقاش حول الملفات المختلفة، وتجري الآن الترتيبات للاتفاق على منهجية وكيفية إدارة العملية التفاوضية ومناقشة الملفات المختلفة بصورة تفصيلية مع الوساطة ومع الطرف الحكومي.

    سبوتنيك: هل شمل الاتفاق الإطاري الذي وقعتم عليه كل الحركات المسلحة؟

    الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أمس السبت معني فقط بالحركات المسلحة في دارفور والتي تدخل ضمن مسار دارفور، حيث أن التفاوض هنا في جوبا يأخذ عدد من المسارات وليس مسارا واحدا، على سبيل المثال هناك مسار "النيل الأبيض والأزرق وجبال النوبة"، كما أن دارفور مسار آخر، وهناك مسار لشرق السودان، وهكذا بالنسبة لبقية الملفات، والذي تم التوقيع عليه بالأمس هو إتفاق إطاري لحل مشكلة دارفور، والأطراف الموقعة عليه هى الأطراف الحاملة للسلاح في دارفور.

    سبوتنيك: ما هى الأطراف التي وقعت بخلاف حركة العدل والمساواة؟

    متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر بعد فض اعتصام المعارضة في السودان
    © AP Photo / Uncredited
    قيادي بالعدل والمساواة السودانية يتحدث عن موقف الحركة من قضية الانفصال
    الحركات التي وقعت على الاتفاقية الإطارية هى حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وحركة تحرير السودان "المجلس الانتقالي" بقيادة الدكتور الهادي إدريس، وقيادة تجمع قوى التحرير بقيادة الطاهر حجر، تلك هي الحركات التي وقعت على الاتفاق الإطاري، وقد استأنفت هذه الحركات الآن لقاءاتها مع الحكومة السودانية لوضع أسس كيفية الدخول في المفاوضات فيما يختص بالملفات المختلفة، وكيفية تقديم الأوراق ومناقشة القضايا التفصيلية المرتبطة بتلك الملفات حتى يمكن التوصل إلى اتفاق سلام.

    سبوتنيك: ما هى أهم النقاط المطروحة للنقاش بعد توقيع الإتفاق الإطاري؟

    الاتفاق الإطاري شمل عددا من القضايا منها ما هو متعلق بالطبيعة القومية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب قضايا الهوية والمواطنة، هذا بجانب قضايا لها طبيعة خاصة مرتبطة بالأزمة في دارفور، مثل قضايا النازحين واللاجئين وقضايا الأرض وإعادة الإعمار والأمن والحوار الداخلي في دارفور والترتيبات الأمنية ووضعية قوات الحركات المسلحة، هذا بجانب قضايا أخرى مرتبطة بالنسيج الاجتماعي، وتحقيق العدالة عبر آليات العدالة الانتقالية، ولا ننسى المصالحة والمحاسبة في الوقت ذاته، وهذا جزء من القضايا التي شملتها الوثيقة التي قمنا بالتوقيع عليها.

    سبوتنيك: هل سينهي توقيعكم على الاتفاقية الإطارية في جوبا المظاهر المسلحة في دارفور؟

    البابا فرنسيس خلال اجتماعه مع قتدة جنوب السودان في الفاتيكان، 11 نيسان/أبريل 2019
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    رسالة غير مألوفة في يوم عيد الميلاد...البابا فرنسيس وزعيمان دينيان يبعثون مناشدة لقادة جنوب السودان
    الآن هناك وقف لإطلاق النار وفقا لعمليات التفاوض، لكن الوقف النهائي وغياب المشهد المسلح في دارفور سيكون مع التوقيع على الاتفاق النهائي بعد التوافق على حل كل القضايا والإشكالات السابق ذكرها، وما تم التوقيع عليه في جوبا أمس السبت، ليس نهاية المطاف، لكنها خطوة إيجابية في طريق تعزيز الوضع الموجود الآن دارفور من حيث التزام  الأطراف بالحوار كوسيلة سلمية للوصول إلى حلول لتلك الأزمات، هذا بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى تسوية عبر التفاوض بين الطرفين.

    سبوتنيك: الحركات التي وقعت على الاتفاقية الإطارية للسلام..هل هي من تمتلك زمام الأمور في دارفور؟

    الأطراف التي وقعت على الاتفاق هى الملزمة بتنفيذه، وإذا كان هناك طرف آخر لم يكن جزء من هذا الاتفاق، بالتأكيد لن يكن جزء من آليات التنفيذ في المرحلة القادمة، أما القوى التي وقعت على الاتفاقية في جوبا فهى القوى الرئيسية الأساسية عسكريا وشعبيا في دارفور.

    سبوتنيك: الحركات المسلحة في دارفور..هل رؤيتها موحدة فيما يتعلق بإحلال السلام؟

    حتى الآن ليست هناك خلافات أو نزاعات، والحركات الموقعة على الاتفاق الإطاري في جوبا، هى حركات أسست مواقفها على رؤية موحدة بعد نقاش مستفيض، وذلك حول كافة قضايا السلام، لذا دخلنا إلى عملية الانتخابات بموقف موحد، ولا توجد أسباب تنهي عملية التوافق بين الحركات المسلحة في دارفور، فقد تم التفاهم داخليا حول كافة الأمور المتعلقة بعملية السلام.

    سبوتنيك: هل تشمل الاتفاقية الإطارية التي وقعتم عليها بند يتعلق بتقرير المصير مستقبلا؟

    تقرير المصير ليس في أجندة القوى التي وقعت على الاتفاق الإطاري بالأمس في جوبا، هذه القوى وطنية سودانية خالصة تدافع عن وحدة وتراب السودان وأراضيه، بالتالي ليس لدينا أي أطماع أو مواقف قد تدعو إلى الانفصال أو المطالبة بتقرير المصير، ولم يرد أي حديث عن الاستقلالية أو الفيدرالية أو الكونفدرالية  أو أي من أشكال الحكم الذاتي التي تقود في النهاية إلى الانفصال، كل تلك القضايا لم تكن جزء من اهتمامات المجتمعين في جوبا من حركات دارفور هذه الأيام، وهذا يعبر عن رؤية كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري، مؤكدا على أن الحركة تعمل تحت مظلة الجبهة الثوري التي تتحرك في عدة مسارات من بينها مسار دارفور.

    سبوتنيك: مصير سلاح الحركات ومقاتليها؟

    هذه الأمور سوف تناقش في وقتها ضمن ملفات الترتيبات الأمنية عندما نصل إلى الترتيبات النهائية.

    حوار: أحمد عبد الوهاب         

    الكلمات الدلالية:
    السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك