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16:56 GMT10 مارس/ آذار 2020
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    إمارة رأس الخيمة

    رأس الخيمة تروج لسياحتها في روسيا

    © Sputnik . Юрий Абрамочкин
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    حصلت إمارة رأس الخيمة على لقب "عاصمة السياحة الخليجية لعام 2020"، وتعمل على تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات والخليج بشكل عام.

    عقد في العاصمة الروسية موسكو حفل تعريف للشركات الروسية العاملة في مجال السياحة، للتعريف أكثر برأس الخيمة، تحدث فيه الرئيس التنفيذي لهيئة تنيمة السياحة في رأس الخيمة، وكان لوكالة "سبوتنيك" الحوار التالي معه. 

    ما الذي يميز رأس الخيمة عن الإمارات الأخرى كوجهة سياحية؟

    بالطبع هناك الكثير من الميزات في دبي وأبو ظبي، لكن رأس الخيمة هي وجهة جديدة كليا، تملك العديد من الأشياء المبنية حديثا والعديد من الأمور التي لا تراها في أماكن أخرى، ففيها الهدوء كذلك فيها الثقافة والتاريخ، وفي الوقت نفسه فيها المغامرة والإثارة، فيمكنك أن تتسلق فيها الجبال وأن تنزلق على أطول مسار انزلاقي في العالم.

    كذلك مناخ رأس الخيمة وطبيعتها مميزان للغاية وغير موجودان في أماكن أخرى، وهناك الأمن والسلام، بالإضافة إلى البحر والذي يمتد على 64 كم من الشواطئ الممتدة، لذلك يمكن أن تجد في رأس الخيمة ما تريد أن تشعر به، سواء كان الهدوء أو المغامرة، بالإضافة إلى قربه من مطار دبي الدولي، على بعد 45 دقيقة في السيارة.

    رأس الخيمة أصبحت عاصمة السياحة الخليجية، ما هي الاستراتيجية التي اتبعتها الإمارة للوصول إلى ذلك؟

    استطعنا الوصول إلى ذلك من خلال الأشياء التي بنيناها وأنشأناها، ففي عام 2019 مثلا قمنا ببناء قاعة مؤتمرات جديدة، تتسع لأكثر من 3000 شخص، وأقمنا العديد من الفنادق الجديدة، وفتحنا منشآت جديدة على جبل جيس أعلى قمة في الإمارات، والذي يبلغ ارتفاعه 1943 متر، وكل شيء نقوم به يظهر أن إمارة رأس الخيمة تعمل في الطريق الصحيح لكي تركز على السياحة، طبعا هذا الشيء يأتي برعاية حاكم الإمارة الشيخ سعود بن جاسم القاسمي، والذي أوصى بالتركيز على السياحة في رأس الخيمة.

    بالإضافة إلى ما سبق نركز على السياحة الرياضية، حيث استضفنا مؤخرا سباق نصف الماراتون، والذي تم كسر الرقم القياسي فيه لسباق نصف الماراتون للسيدات.

    من هم السائحون في إمارة رأس الخيمة؟

    40% من السياح في رأس الخيمة هم من سكان الإمارات، ونحن الوجهة السياحية الداخلية الأولى في الإمارات العربية، لمن يريد الخروج من أبو ظبي ودبي ويقضي عطلة نهاية الأسبوع لدينا، و60% من السياح لدينا هم من جميع أنحاء العالم، رقم واحد لدينا بين السياح الأجانب هم الروس، بالإضافة إلى جميع الجنسيات الأخرى.

    لدينا 8 مكاتب خارجية حول العالم في روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، لذلك يتزايد الاهتمام بشكل أكبر بالقدوم إلى إمارة رأس الخيمة.

    هل تستطيع إمارة رأس الخيمة منافسة الوجهات السياحية الأخرى في الخليج؟

    نحن نرى أنفسنا كمكملين للوجهات الأخرى في الخليج، في الإمارات بشكل العام يمكن للسائح أن يشعر بالأمن والحرية، كما أن إمارة رأس الخيمة تتمتع بالحرية أكثر من غيرها من الوجهات الأخرى، لكن فيما يتعلق بالوجهات الأخرى في دول الخليج، يمكن أن تحس بالفرق حتى فيما يخص المطار، فمطار دبي الدولي من أعظم المطارات الدولية، ونحن نبعد عنه فقط 45 دقيقة.

    فالبنية التحتية والمواصلات التي لدينا لا تملكها الدول الأخرى، لكننا مع ذلك نرى في إمارة رأس الخيمة بأنها متممة للإمارات الأخرى وللسياحة التي تقوم بها.

    ما الشيء الذي تقوم به الإمارة لجذب السائح الروسي؟

    نتعامل مع عدد كبير من الشركات السياحية الروسية، ونحن لدينا مكتب لإمارة رأس الخيمة في موسكو وآخر في سان بطرسبورغ، وهناك رحلات جوية مباشرة إن كان عبر شركات الطيران الروسية أو الإماراتية.

    ونقوم بالكثير من العروض السياحية الخاصة للسائح الروسي، كأن نقدم عروض خاصة للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى المنشآت التي تستهوي وترغب السائح الروسي بالقدوم إلى رأس الخيمة، ومثال على ذلك جزيرة المرجان.

    كما لدينا العروض الكاملة من طيران وإقامة وطعام وشراب، والتي تعتبر جدا مهمة للسائح الروسي وتعتبر جذابة جدا بالنسبة له، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى المميزة.

    إلى أي مدى تأثرت السياحة بسبب كورونا فيروس؟

    هذا الفيروس أثر عالميا، والحمد لله نحن كرأس الخيمة لم نسجل أية حالة مصابة بالكورونا، وكدولة الإمارات اتخذت احتياطات ممتازة للتخفيف من آثار هذا المرض، ولكن بالطبع هناك تأثير نراه الآن، والسؤال الآن هل سيكون هذا التأثير طويل المدى أم قصير، والسفر في كل دول العالم تأثر بسبب هذا الفيروس، وعلى الرغم من أن هناك تأثير حالي للفيروس على السياحة لكني مقتنع بأنها ستعود أقوى من الأول عند انتهاء مشكلة كورونا في العالم.

    حوار أيهم مصا

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