تسجيل
13:37 GMT17 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج

    عبد الهادي الحويجة: يجب أن نذهب إلى سلام الشجعان وعلى الجميع تقديم تنازلات

    © Sputnik . Aiham Massa
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104458/28/1044582851_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_87379203268a1e32c3cabf4b5b36d238.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202006171045743320-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-/

    زار وزير خارجية الحكومة الليبية المتمركزة في شرقي البلاد العاصمة الروسية موسكو، وعقد لقاء مع المسؤولين في الخارجية الروسية ضمن وفد يضم ممثلين عن الجيش ومجلس النواب الليبيين.

    وأجرت وكالة سبوتنيك الحوار التالي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج:

    - ما الهدف من وراء زيارتكم إلى موسكو، وماذا تناولت المباحثات مع الجانب الروسي؟

    نحن جئنا بوفد يمثل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب الليبي والحكومة الليبية، وهذه الأطراف الأساسية الثلاثة في المعادلة الليبية، قدمنا إلى روسيا كونها شريك استراتيجي، وهي دولة تهتم بصناعة وبناء السلام في ليبيا، وهي طرف مهم للمساهمة في التسوية السياسية في ليبيا.

    زيارتنا إلى روسيا تأتي لوضعها في ضوء آخر التطورات، ومخرجات إعلان القاهرة ومخرجات برلين، وكيفية العودة إلى العملية السياسية وإجراء حوار ليبي ليبي، يشارك فيه الليبيون دون تدخل خارجي، ومن دون ميليشيات أو مرتزقة وإرهاب، وهي من الثوابت التي يريدها الليبيون جميعا.

    - كانت هناك زيارة لوفد روسي مقررة إلى تركيا لبحث عدة ملفات منها الملف الليبي، هل تعتقدون أن هناك إمكانية لتسوية روسية تركية حول ليبيا، وما هو تصوركم لهذه التسوية؟

    التسوية يجب أن تكون تسوية لا غالب ولا مغلوب، وأن تكون أشبه بالتجربة اللبنانية، وأن يشارك فيها كل الليبيين، فنحن ليست لدينا مشكلة مع الليبين أو القوى السياسية المدنية في ليبيا، نحن مشكلتنا فقط مع الإرهابين والميليشيات والخارجين عن القانون، حيث أنه قد جيء بأكثر من 13 ألف مرتزق من سوريا ومن إدلب تحديدا عن طريق تركيا، ونحن مشكلتنا في التدخل والعدوان والغزو الخارجي التركي.

    غير ذلك نحن مع ليبيا لك الليبيين ومع تسوية عادلة، وكل الأطراف عليها أن تقدم تنازلات مؤلمة، وعلينا أن نذهب إلى سلام الشجعان، فشعبنا الليبي يئن تحت الجراح وتحت الألم، وما حصل في ترهونة من حرق وتدمير ونبش القبور، وما حصل في عدة مناطق مثل السبيعة وفي العواتة وفي سوق الخميس، حيث كان يحل الدمار والموت والخراب أينما مرت هذه الميليشيات.

    بالتالي نحن ليست ولن تكون لدينا مشكلة مع الليبين، وليست لدينا مشكلة في تسوية سياسية، ونعرف أنه لا بد من الجلوس إلى طاولة الحوار، ونرحب بالجهود الروسية الداعمة لعودة وإحياء المفاوضات وإيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية. 

    - كيف ترون مستقبل المبادرة المصرية؟

    طبعا المبادرة المصرية أصبحت دولية ونحن نرى لها مستقبلا، المبادرة تحدثت عن مجموعة ثوابت تلبي طموحاتنا وطموحات الشعب الليبي، ونعتقد أن الكثير من الدول تدعم هذه المبادرة بما فيها روسيا الاتحادية.

    - كيف تنظرون إلى الجهود الجزائرية لحل الأزمة الليبية، وكيف تثمنونها؟

    الجزائر بلد شقيق وجار وبلد كبير، ويؤثر ويتأثر بالأزمة الليبية، لذلك هو معني بهذه الأزمة، ونرى أن التدخل إيجابي للأشقاء الجزائريين والمغربيين والتونسيين والشقيقة مصر، وهي كلها معنية بالأزمة في ليبيا، وندعوها لأن تتدخل بشكل إيجابي، وأن تساهم في حلحلة الأزمة وإيجاد تسوية سياسية وحلول، وفي تفكيك الميليشيات وغيرها من مطالب الشعب الليبي.

    - هل هناك اتصالات مع الرئاسة في تونس؟ وهل ترى أن هناك اختلاف بين موقف الرئاسة وموقف النهضة؟

    إلى حد ما نتواصل مع القوى والأحزاب السياسية التونسية، ومع أعضاء البرلمان، ومع بعض أعضاء إئتلاف الحكم في تونس، وبشكل أساسي قوى المعارضة الوطنية والمدنية، والعائلة الديمقراطية كما يسميها أشقائنا في تونس.

    وليبيا وتونس شعب واحد في دولتين، وتونس تتأثر بشكل كبير من جراء الأزمة الليبية وتداعياتها، وتؤثر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينعكس على الأمن والاستقرار هناك، وبالتالي تونس معنية ولكن لا نريد من أحد للأسف أن يجير الموقف الرسمي لتونس ضد بلادنا، وأن تكون تونس -لا قدر الله- منصة يتم بها ضرب بلادنا، أو أن تستخدم تركيا أو تجر تونس لحلبة الصراع، وأن تكون طرفا فيه.

    أعتقد أن سياسة تونس عبر التاريخ هي الحياد الإيجابي، والمساهمة في حلحلة الأزمة، وهذه تونس التي نريدها الديمقراطية والشقيقة، والتي نشاركها كل شيء.

    - كيف تنظرون إلى الدور الأمريكي في ليبيا؟

    الولايات المتحدة دولة مهمة ودولة محورية، ونحن نريد من الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الصين وفرنسا وبريطانيا أن يعملوا معا، ليس لإدارة الأزمة الليبية بل لحلها، وحل الأزمة الليبة يقوم على تفكيك الميلشيات وجمع ونزع السلاح، ويقوم على حوار وطني شامل لا يقصي أحد، وخاصة القوى السياسية والمدنية، وأن يقوم على العفو الشامل والمصالحة الوطنية التي يشارك فيها كل الليبيون.

    نحن نعول على دور الولايات المتحدة الأمريكية، مع الدور الروسي والفرنسي والصيني والبريطاني لحل الأزمة الليبية.

    - حكومة الوفاق تقول بأنها لا تريد المشير خليفة حفتر في أي حل سياسي، هل تريد بذلك تعقيد الأمور في ليبيا؟

    لا أحد يستطيع أن يقصي المشير خليفة حفتر، فهو قائد للقوات المسلحة العربية الليبية، واختير من مجلس النواب الليبي في مارس/آذار عام 2015، ويقوم بدوره وواجبه وينفذ السياسة العامة لمجلس النواب، وهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة، وهو يعبر عن إرادة الشعب الليبي في القضاء على الإرهاب.

    من يقول هذا الكلام نقول له، تعالوا وزوروا بنغازي في عام 2013 وعام 2014، عندما كانت الرايات السود، وعندما كانت تقطع الرؤوس ويعلق الليبين على الصلبان في الشوارع، كما حصل للكثير من الليبين مثل عائلة حرير في درنة، وأكثر من 600 من القوى المدنية والعسكرية قضوا بالتفجيرات والتفخيخات، عندما كانت رايات داعش ترفرف في بنغازي.

    وهم الذين قطعوا أوصال سلوى بوعقيص أمام أبنائها في بيتها، ومفتاح أبو زيد الذي ذبح عند الإشارة الضوئية في الشارع في منتصف النهار، فالمئات من الليبين ضاقوا ذرعا من الرايات السود وتقطيع الرؤوس في المدن، وبالتالي الليبيون ملتفون حول الجيش والقائد العام وهم يريدون دورهم العسكري خاصة في مكافحة الإرهاب، وضمان الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

    - هناك تهديدات من حكومة الوفاق بفتح الحقول النفطية بالقوة، ما مدى خطورة ذلك؟

    هذا قرار اتخذه الشعب الليبي، لأن عائدات النفط الليبي تذهب بشكل ذخائر ودبابات وطائرات مسيرة يقتل بها الليبيون، ونحن بدورنا نحاول التواصل والتواسط مع القبائل الليبية ومع الأعيان والليبين من أجل إعادة فتح الحقول، ولكن الليبيون يريدون ضمانات بتوزيع عادل، وبالتالي مهتمون بأن يكون هناك إجراءات تضمن التوزيع العادل للثروة، وإي إجراءات لا تضمن ذلك سيبقي النفط مقفلا.

    - كيف سيتم التعامل فيما يخص اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا، هل سيكون ذلك عقبة أمام الحل السياسي في ليبيا؟

    الاتفاق هو ممن لا يملك لمن لا يستحق، وهو لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، والاتفاقية الأمنية هي اتفاق إذعان واستعمار جديد، ترسيم الحدود وفقا للمادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، تقول بأن تسوى المسائل بشكل جماعي في حوض المتوسط، وهذا الإجراء أحادي قامت به الحكومة التركية، وابتزت حكومة طرابلس من أجل الحصول على هذه الامتيازات، وهي حقوق للشعب الليبي والأجيال اللاحقة، ولا يمكن التفريط بها، وهذا الاتفاق لن ينجح ولن يكتب له النجاح.

    - هناك موضوع العمالة المصرية المختطفة في ترهونة، وزارة الداخلية لحكومة الوفاق قالت أنها لا تعلم مكانهم، في حين أن قواتهم هي التي دخلت ترهونة، فهل هناك أي معلومات لديكم حول الموضوع ؟

    في الحقيقة لا يوجد لدينا معلومات حول هؤلاء العمال، ونحن نتابع هذا الأمر ونتمنى لهم السلامة والعودة الآمنة لبلدهم، ولكن نعرف أن الميليشيات أينما ذهبت تترك الخراب والدمار، ويتم اتهام إخوتنا المصريين والعمال الأفريقية ويتم استخدامهم من قبل الميليشيات.

    فالميليشيات قامت بجرائم حرب في ترهونة، وكل ذلك محل متابعة وتوثيق، وسيتم إحالتها إلى الجهات المعنية وخاصة مجلس الأمن والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، وكل هذه المؤسسات تحال إليها الانتهاكات التي يعاني منها أهلنا في ترهونة، وهذا دليل على أن الجيش الليبي يواجه إرهابيين وميليشيات ومرتزقة وخارجين عن القانون.

    أجرى الحوار: أيهم مصا

    انظر أيضا:

    لافروف: موسكو ترحب بالتأثير الأمريكي في ليبيا لتعزيز جهود روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الروسية, مصر, تركيا, روسيا, السراج, حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جسر موسكوفوريتسكي على خلفية الحجر الأبيض للكرملين
    موسكو 2259... كيف رأى رسام عاصمة المستقبل
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك