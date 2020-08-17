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    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، مايو 2020

    كيف صنع مركز "غامالي" الروسي لقاحا ضد كورونا في غضون 5 أشهر

    © AP Photo / Sakchai Lalit
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    ملخص حصري للبحث العلمي حول لقاح فيروس كورونا الروسي، والذي سيتم نشره بعد ذلك في المجلات العلمية الدولية. تفسيرات لكيفية صنع اللقاح بهذه السرعة، رغم أنه عادة ما يستغرق 1.5 سنة على الأقل.

    سبوتنيك: قدمت الأحد الماضي نتائج التجارب السريرية إلى وزارة الصحة. النتائج نفسها لم يتم نشرها بعد. ما هي النتائج الرئيسية لهذه الدراسات؟

    د. لوغونوف: أجرينا مجموعة كاملة من الدراسات قبل السريرية لسلامة وفعالية اللقاح، ثم دراستين سريريتين تمت فيهما دراسة اللقاح بمشاركة متطوعين أصحاء. وفقًا لنتائج هذه الدراسات، أظهر اللقاح أنه آمن. إذا كنت تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والأرقام التي تم تحقيقها، فإن متوسط ​​عدد الأجسام المضادة وصل لدى المتطوعين إلى أكثر من 1 على 14000، وحوالي 1 على 15000. وكان لدى 100 بالمائة من المتطوعين الانقلاب المصلي. ما هو الانقلاب المصلي هو عندما يزيد عيار الجسم المضاد للفرد بأكثر من 4 مرات. تم أيضًا تقييم معلمات المناعة الخلطية من خلال تفاعل تحييد الفيروس، أي التثبيط المباشر للفيروس بواسطة الأجسام المضادة. تم العثور على الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات لدى جميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاحنا، سواء في حالة استخدام اللقاح الجاف أو في حالة استخدام الأشكال السائلة للقاح. أيضًا، تم تحليل مؤشرات مختلفة للاستجابة المناعية الخلوية، ولا سيما الخلايا الليمفاوية السامة للخلايا - وهي معلمة مهمة جدًا للمناعة المضادة للفيروسات. تم العثور على الخلايا الليمفاوية السامة للخلايا، والتي تزيل الخلايا المصابة بالفيروس من الجسم، لدى جميع المتطوعين الملقحين. وهكذا، تم الحصول على نتائج جيدة جدا في المناعة. عن الأمان: لم يلاحظ لدى جميع المتطوعين أثار جانبية، مثل ارتفاع درجة حرارة وألم في موقع الحقن. ولكن سيتم نشر الأرقام المحددة قريبًا.

    سبوتنيك: كم عدد الأشخاص الذين شاركوا في الاختبارات في المرحلتين الأولى والثانية؟

    لوغونوف: شارك 38 شخصًا في المرحلة الأولى و38 في الثانية، أي 76 شخصًا فقط في المرحلتين. اختلف البروتوكولان في أن المادة الفعالة في اللقاح كانت متماثلة، لكن الشكل الإجمالي كان مختلفًا. أحد الأشكال يتم تجفيفه والآخر مجمّد. المادة الفعالة واحدة، وأشكال اللقاح "2". لذلك، 76 شخصًا.

    سبوتنيك: ما مدى اختلاف عمر المشاركين؟

    لوغونوف: المتطوعين في المرحلتين الأولى والثانية من الفئة العمرية 18-60.

    سبوتنيك: كثيرًا ما تكرر الصحافة التأكيد على أن الأمر يستغرق عامًا ونصفًا على الأقل لإنتاج لقاح موثوق وآمن. هل يمكن أن تشرح كيف أن علماء "غامالي" تمكنوا من صنع لقاح في مثل هذا الوقت القصير، حرفيا في 5-6 أشهر؟

    د. لوغونوف: من الخطأ القول إننا نجحنا في إنتاج لقاح "من الصفر" في وقت قصير. مرت أربعة عقود منذ تطوير تكنولوجيا ناقلات الفيروس الغدي حتى إدخالها في الممارسة العملية. خلال هذه العقود الأربعة، تم إنشاء منصة تكنولوجية تم اختبارها على عشرات الآلاف من الأشخاص، على أساس ناقل النمط المصلي الخامس والسادس والعشرين. في المجموع، منذ عام 2015، تم تطوير لقاحات تعتمد على ناقلات الفيروس الغدي في المركز. تم تطعيم أكثر من 3000 شخص. لذلك، لم يكن عملاً مدته 5 أشهر. لقد كان عملاً لعدة عقود. تم إنشاء اللقاحات القائمة على ناقلات الفيروس الغدي ليس فقط في روسيا. تعمل الصين وشركات CanSino وJohnson & Johnson  أيضًا مع ناقلات الفيروس الغدي. في المقام الأول، هذا هو تطوير لقاحات ضد الإيبولا. هذه المنصات معروفة ومدروسة جيدًا في التجارب السريرية. بالإضافة إلى نتائج التجارب السريرية لصالح آمن هذه المنصات بناءً على ناقلات الفيروس الغدي، يمكن أن نضيف أننا جميعًا لدينا فيروسات غدية، ولا أحد لديه أعراض أمراض جسدية. لقد قام الأمريكيون بالكثير من العمل على تحصين الأشخاص بالفيروسات الغدية من النمطين الرابع والسابع. يقومون بتطعيم جميع المجندين الذين يدخلون الجيش الأمريكي بفيروسات غدية. لم تكشف دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 100 ألف شخص تم تطعيمهم عن أي مضاعفات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتعايش مع الفيروس الغدي منذ ملايين السنين، لا توجد علامات أمراض جسدية بعد الإصابة بالفيروس الغدي. ونحن لا نعمل مع فيروسات غدية حية، بل مع ناقلات فيروسية غدية، هذه فيروسات تمت فيها إزالة أجزاء من جينوماتها، ولا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية. اتضح أن العيش مع فيروسات الغدية ليس مخيفًا، لكن مع ناقلات غير قادرة على التكاثر، فهو آمن تمامًا. وكلماتي مدعومة بعشرات الآلاف من الدراسات حول هذه النواقل، بما في ذلك العديد من الدراسات السريرية.

    تتيح هذه المنصات الجديدة القائمة على ناقلات الفيروس الغدّي التطوير السريع للمنتجات. يمكن بسرعة استنساخ جين مثير للاهتمام، في هذه الحالة، الجين الذي يشفر البروتين S لفيروس كورونا، وهو الارتفاع الكبير الذي يشكل "تاج" فيروس كورونا SARS-COV-2. يجب أن يتم إيصال هذا الارتفاع إلى الجسم من أجل تكوين مناعة. يعتبر التوليف الجيني والاستنساخ في ناقل هو أسرع جزء في العمل. وكل ما قلته من قبل عن دراسة الفيروسات الغدية نفسها، ودراسة وإنتاج ناقلات الفيروسات الغدية، وإنشاء منصة تكنولوجية - يحتاج عقود. لذلك، لا يمكن تسميتها رحلة سريعة، فقد بدأت الرحلة السريعة منذ اللحظة التي حصلنا فيها على منصة تكنولوجية.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, لقاح, فيروس كورونا
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