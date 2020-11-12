تسجيل
14:18 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون بالمغرب

    رئيس جهة العيون في المغرب: انتهينا من معظم مشروعات مبادرة الملك بتكلفة 7.7 مليار دولار

    © Photo / HAMDI WALD ALRASHID
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1047166342_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_9b0b8d2102f48a9140e525a48629e424.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202011121047166293-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-77-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/

    قال حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون في المغرب، إن مبادرة الحكم الذاتي تحقق للصحراويين العيش الكريم والحقوق الكاملة والمساواة.

    © Photo / M.Hemeda
    بوريطة لـ"سبوتنيك": الدعم الأفريقي يؤكد مغربية الصحراء ونجاح سياسة الملك...صور
    وأضاف ولد الرشيد في حواره لـ "سبوتنيك" أن مبادرة  الملك محمد السادس، التي أطلقها في عام 2015 بشأن تنمية مدن الجنوب حققت نتائج إيجابية، وأن كافة المشروعات سيتم الانتهاء منها في موعدها المقرر عام 2021. 

    وفيما يلي نص الحوار:

    سبوتنيك: بداية فيما يتعلق بالبرنامج الذي أطلقه جلالة الملك منذ العام 2015 حتى العام 2020… ما النسب التي تحققت من هذا البرنامج حتى الآن؟

    البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء للأقاليم الجنوبية تضمن إمكانيات مالية بنحو 77 مليار درهم، أي 7.7 مليار دولار، وبلغت حصة العيون 43 مليار درهم.

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون المغربية
    © Sputnik . M.HEMEDA
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون المغربية

    حجم المشروعات بلغت 628 مشروعا، انطلقت منها 607 مشروعا بنسبة إشغال 75 في المئة، في ظل احترام الجداول الزمنية بشكل كامل، وبحلول 2021 ستكون البرامج جميعها مكتملة. 

    ملك المغرب
    © AP Photo / Uncredited
    وصفها ملك المغرب بخطوة تاريخية... الإمارات تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية
    كما شاركت الجهة في العيون بنحو 2 مليار درهم، حيث شملت المشروعات ميناء الفوسفات الصناعي من الجيل الجديد، ومركب صناعي ضخم لتصنيع الأسمدة، والمستشفى الجامعي ومشروعات عدة متعلقة بقطاعات متعددة.

    سبوتنيك: ما هي طبيعة الاستثمارات الخليجية في المدن الجنوبية وهل هناك بوادر لاتفاقيات جديدة؟ 

    لا يوجد سوى استثمارات الدولة والقطاع الخاص بشكل محتشم، حيث لا يوجد أي استثمارات أجنبية في المدن الجنوبية، ونحن لا نعول على أحد، ولدينا المؤهلات الاستثمارية وما يجعل من المدينة قطبا لربط شمال أفريقيا بوسط أفريقيا وأوروبا، من حيث الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية.

    ونحن نعول فقط على الدول المغربية، ومن أراد العمل والاستثمار فنحن نوفر له المناخ المناسب، ولدينا تحفيزات مهمة جدا في المغرب.  

    سبوتنيك: ما هي أبرز الفرص الاستثمارية في العيون؟  

    كل القطاعات متاحة للاستثمار هنا، حيث أن المنطقة تحتاج لخدمات النقل البري والجوي وقطاع البنوك والشركات، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة في الوقت الراهن، رغم أن عمرها لا يتجاوز 45 سنة.

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية
    © Sputnik . Mohammed Hemeda
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية

    سبوتنيك: ما أبرز الحرف والصناعات التي تتلقى الدعم من المجلس ضمن البرنامج التنموي؟

    وضعنا عدة مخططات واستهدفنا مجموعة من القطاعات، حيث يذهب أبناء المنطقة للجامعة العربية ويحصلون على الشهادات العليا إلا أنهم لا يجدون فرص العمل المناسبة، وهو ما دفعنا لعمل برامج التكوين للمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل.  

    سبوتنيك: ما دلالة افتتاح 16 قنصلية في العيون والداخلة؟ 

    الخطوة تمثل معطى واحدا إيجابيا للتعبير الدبلوماسي بافتتاح قنصلية في الجنوب المغربي، حيث نعتبرها مؤازرة دبلوماسية واعترافا رسميا، وهي خطوة لها أثرها الكبير في نفوس الصحراويين، وربما في المستقبل يكون لها انعكاسات عدة، إلا أنها في الوقت الراهن مؤازرة سياسية فقط.

    سبوتنيك: كيف تؤثر هذه المواقف في موازين القوى الدولية بشأن قضية الصحراء؟  

    بالتأكيد تمثل أهمية خاصة نظرا للصور المغلوطة المروجة عن الصحراء، والبعض يتصور أنها تسيطر عليها الأزمات والحروب.  

    الرباط، المغرب، مايو/ أيار 2020
    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    بناء موانئ ضخمة في الصحراء... ما أهداف المغرب المحلية والدولية؟
    أنا هنا في العيون أقدم رئيس جهة منذ 18 عاما، وعملت طوال هذه السنوات على أن تصبح المدينة بالمواصفات الدولية، ويتأكد ذلك من خلال عضوية المدينة في منظمة المدن العربية التي تقتصر على العواصم، والعيون لها نفس مكانة المدينة المنورة والقدس الشريف بشأن العضوية الدائمة، ولدينا دراسات معتمدة بمجرد حصولنا على الحكم الذاتي سنبدأ التنفيذ لمشروعات ضخمة. 

    كما أود الإشارة إلى أن العيون تحصل على النسبة الأقل في الدعم، نظرا لنسبة السكان.  

    سبوتنيك: برأيك ما الذي يحققه الحكم الذاتي للصحراء؟  

    أنا عضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، وأعد هذا المشروع على مدار عامين من خلال مشاورات واسعة مع جميع أطياف المجتمع الصحراوي بجميع مكوناته من معتقلين سياسيين ونسوة وشباب وكل الفئات، واستمرت المشاورات على مدار العامين حتى خرجنا بمسودة الحكم الذاتي.

    رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    رئيس الحكومة المغربية: الخطاب الملكي يبرز مكتسبات قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة
    كما عرضت المسودة على الأحزاب ومكونات المجتمع وبعد الموافقة عليها طرحت كمبادرة.  

    سبوتنيك: هل يحقق الحكم الذاتي بحسب مشاركتك في إعداد المشروع التنمية الكاملة للجميع؟  

    الحكم الذاتي صيغة من أرقى الحقوق التي تمحي كل المعاناة التي مرت على المنطقة، وتضمن لكل صحراوي حول العالم كرامته وحقوقه الكاملة بالتساوي والتعايش الكامل، خاصة أن المنطقة مقبلة على انفتاح اقتصادي كبير ينعكس على الداخل والمحيط.  

    سبوتنيك: ما الذي ينقص المدينة في الوقت الراهن؟

    ما ينقصها هو الفاعل المهني، خاصة أننا لدينا بنى تحتية وشبكة فنادق والكثير من التجهيزات.

    سبوتنيك: ما أبرز الخبراء أو العاملين في الشركات المتواجدة هنا في الجنوب؟  

    لدينا نحو 250 مهندسا يعملون بالشركة الخاصة بالميناء، وهم من ذوي الكفاءة العالية، وهم متميزون جدا في عملهم، خاصة أنهم سبق لهم العمل في الكثير من الموانئ الدولية.

    تاريخ العلاقات الروسية المغربية
    © Sputnik
    تاريخ العلاقات الروسية المغربية

    انظر أيضا:

    رئيس الحكومة المغربية: الخطاب الملكي يبرز مكتسبات قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة
    بوريطة: قرار مجلس الأمن بشأن "الصحراء المغربية" يتضمن ثلاث رسائل
    وزير الخارجية المغربي يعلق على افتتاح الإمارات قنصلية في "العيون"
    رسميا... الإمارات تفتتح قنصلية عامة في العيون بالصحراء الغربية
    السفير الإماراتي بالرباط لـ"سبوتنيك": ندعم موقف المغرب ومبادرته الخاصة بالصحراء 
    الكلمات الدلالية:
    الحكم الذاتي, قضية الصحراء, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    كيف تستعد موسكو لاحتفالات بالعام الجديد
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك