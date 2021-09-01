قضية تفعيل عقوبة "الإعدام" تعود إلى الواجهة في الجزائر

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طالبت مجموعة من المحامين الجزائريين بإعادة تفعيل وتنفيذ عقوبة "الإعدام"، وذلك على خلفية جريمة قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل أمام الملأ، بالتزامن مع الحرائق التي شهدتها البلاد عبر مختلف الولايات.