الإمارات تبني جسرا للتواصل بين الشعوب من خلال فعاليات "إكسبو دبي 2020"

تنظم الإمارات العربية المتحدة فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي في العاصمة الروسية، موسكو، احتفاء بمعرض "إكسبو دبي 2020" الذي تحتضنه مدينة دبي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحول هذه الفعاليات المميزة، قال سعادة السفير الإماراتي في موسكو، محمد أحمد الجابر لـ"صدى الحياة":

"إن إقامة الفعاليات الثقافية التّراثية الإماراتية في روسيا بالتنسيق بين سفارة الإمارات في موسكو ومعرض "إكسبو دبي 2020"، والهدف من عمل هذه الفعاليات هو بحث أوجه التعاون والتقارب الثقافي بين المجتمع المدني الإماراتي والروسي وهدفنا كذلك تعريف الجانب الروسي بالثقافة الإماراتية".

وبالنسبة للجانب الاقتصادي والتجاري، قال السكرتير الأول ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة الإمارات بموسكو، أحمد سعيد الكتبي، لـ"صدى الحيـاة":

"إن "إكسبو 2020" منصة انطلاق عالمية للأعمال، فهو يفتح أسواقا وفرصا جديدة لكل زائر من قطاع الأعمال، ويشمل برامج أعمال بعيدة المدى من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات وإبرام الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعـــداد وتـقديم: فــرح القـادري