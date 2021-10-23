جرائم القتل في الجزائر والتخفي وراء "البطاقة الصفراء"

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في الجزائر، بالكثير من الحقائق والآراء حول جرائم قتل طالت الأصول من الوالدين والإخوة، وأسئلة كثيرة يطرحها الشارع الجزائري حول الدافع الحقيقي للقتل، ولماذا أصبح من السهل إزهاق الروح على أتفه الأسباب في مجتمع مسلم ينكر ويحرّم قتل النفس. فما موقف القانون الجزائري من هذه الوقائع وإلى أين سيستمر هذا الحــال في ظل تخفي المجرمين وراء "البطاقة الصفراء"؟

برنامج "صدى الحيــاة" تواصل مع أخت شاب جزائري وقع ضحية قتل على يد جاره، والسبب لا يدخل العقول، بعد أن قال إنه يزعج عصافيره، فهل إزهاق الروح يهدّئ النفـــوس؟

تحدّث المحامي الجزائري والخبير بالشأن القانوني، رحّال عقيــد، عن جريمة القتل العمدي في الجزائر، مشيرا إلى "البطاقة الصفراء" التي قد يستخدمها المتهم كثغرة قانونية للإفلات:

"نلاحظ أن بعض المجرمين يلجؤون إلى الاستفادة من هذه البطاقة الصفراء التي تعطى للمختلّين عقليا للتهرب من العقوبات الجزائية التي تترتب على عاتقهم في مختلف الجرائم التي يرتكبونها، والجهات القضائية الجزائرية تتعامل بصرامة مع هذا الموضوع، وتقوم بالتأكد من صحة هذه الوثيقة وخلوّها من التزوير وفحص الشخص كذلك وإثبات أنه مريض حقا، وأيضا الشخص الذي يحمل هذه البطاقة لا يعفى من العقوبة حتى لو أنها ثغرة قانونية وطريقة للإفلات من العقوبة".

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إعــداد وتقــديـــم: فـــرح القــادري.