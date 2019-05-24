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16:53 24 مايو/ أيار 2019
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    قوانين الاقتصاد

    خبير: واشنطن عاجزة عن لًي ذراع "هواوي" الصينية

    قوانين الاقتصاد
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    نغم كباس
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    تتسع دائرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتطال عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" بعد إدراجه على القائمة السوداء بمنع نقل أو بيع منتجات الشركة في الولايات المتحدة.

    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية
    © REUTERS / Toby Melville
    ترامب: "هواوي" شيء خطير للغاية ويمكن حل مشكلتها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين
    "غوغل" ورضوخا منها لرغبة واشنطن سحبت ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما قد ينهي حلم الشركة الصينية بالعالمية في سوق الهواتف الذكية العالمي. خاصة وأن "هواوي" أصبحت ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري.

    يقول الخبير في الشؤون الإقتصادية الأمريكية والإستراتيجية البروفيسور كامل وزنة في حديث لبرنامج "قوانين الاقتصاد":

    "الإجراءات الأمريكية تتعلق بمستقبل البنى التحتية للتواصل العالمي…لدى شركة "هواوي" الصينية قدرات هائلة لتنافس أمريكا وتصبح رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم وهذا يشكل تحدٍ كبير للشركات الأمريكية لذلك ضغطت واشنطن على حلفائها لمقاطعة "هوواي" لكن هذا الأمر لن يفدي نفعاً".

    واعتبر الدكتور وزنة أن الفرصة الوحيدة أمام الشركات الأمريكية هي المنافسة الشريفة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تستثمر فيه الصين بنحو 150 مليار دولار.

    وأجاب الدكتور وزنة عن سؤالنا حول إمكانية الإدارة الأمريكية تقويض حصة "هواوي" في السوق: "الولايات المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء حيال ذلك سوى فرض العقوبات وهذا باعتقادي سيفضي إلى انقسام السوق العالمية بين عملاء الشركات الصينية والأمريكية، الصين ماضية في هذه الحرب حتى النهاية والفوز في نهاية المطاف لمن ينفق أكثر على التطور التكنولوجي".

    السعودية تتجه لإبرام صفقة للغاز المسال مع "نوفاتيك" الروسية

    كشف الدكتور محمد الصياد الخبير النفطي البحريني في حديث لـ"سبوتنيك" أن السعودية ستوقع مع شركة "نوفاتيك" الروسية خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المزمعة إلى الرياض صفقة شراء الغاز المسال من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي.

    وذلك بعد صفقة مشابهة أبرمتها شركة "أرامكو" السعودية، مع الولايات المتحدة لشراء 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

    وعلق الصياد على هذه الصفقة بقوله: "السعودية ستستخدم هذه الكمية من أجل إنشاء محفظة عالمية بإطار سعيها لتصبح لاعبا أساسيا بقطاع الغاز العالمي".

    إيران تخزن نفطها بحثا عن مشترين

    تأثر النفط الإيراني بالعقوبات الأمريكية بشكل شديد وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر في قطاع النفط أن مخزونات النفط الإيرانية تتراكم في البر والبحر

    وأن هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن بقيت ساكنة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

    وأن صادرات إيران النفطية تراجعت في مايو إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل، وهو ما يزيد عن نصف المستوى المسجل في أبريل الماضي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصين, إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

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