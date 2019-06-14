روسيا تفوز ببناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

مواضيع الحلقة: بوتين: لن نتدخل بين الصين والولايات المتحدة، وفد سوري يبحث استثمارات مهمة مع الشركات الروسية، والعلاقات الروسية-السعودية نحو الازدهار.

بوتين: لن نتدخل بين الصين والولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عشية إنطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن بلاده لن تتدخل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكنه يتعاطف مع الجانب الصيني.

وأوعز بوتين سابقا على الشركات الروسية أن تساعد شركة "هواوي" الصينية لتخفيف ضغط القيود الأمريكية عليها

وذكر موقع "ذا بيل" (The Bell) أن السلطات الروسية ناقشت مع ممثلين عن الشركة الصينية، تثبيت نظام تشغيل "أفرورا" الروسي على أنواع مختلفة من أجهزة "هواوي" بدلاً من نظام "أندرويد".

وفد سوري يبحث استثمارات مهمة مع الشركات الروسية

شاركت سوريا في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بوفد كبير هذا العام لما تحتاجه البلاد من جذب للاستثمارات الأجنبية في مرحلة إعادة الإعمار.

وقال السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "بحثنا مع الشركات الروسية أفكار ومقترحات سبل تذليل العقبات و مواجهة العقوبات المفروضة على سوريا وكانت النتائج ممتازة، لدينا فرص استثمارية كبيرة في مجال الزراعة والصناعة والطاقة والبناء والسياحة".

وتسعى دمشق إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع موسكو إذ ذكرت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن مصدر مطلع، أن أول دفعة من الكرز السوري، بحجم 60 طنا ستشحن قريبا من سوريا.

وبخصوص التعاون في مجال الطاقة الكهربائية قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده تدرس مسألة شراء الكهرباء من روسيا في حال تم تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات التوليد الحرارية.

العلاقات الروسية-السعودية نحو الازدهار

شهدت العلاقات الروسية-السعودية تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة لاسيما في مجالات اقتصادية متنوعة لاحظناه جليا خلال المنتدى الإقتصادي الدولي إذ وقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح مجموعة من العقود قدرت بعشرات مليارات الدولارات.

وقال الفالح في حديث لإذاعتنا إن شركة "أرامكو" السعودية تدرس شراء حصة في مشروع "يامال" الروسي للغاز الطبيعي، فيما أكد نوفاك افتتاح مكتب تمثيلي لشركة "روس آتوم" في المملكة معتبرا أنها خطوة هامة في تطوير العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية. وسيضمن وجود تعاون فعال مع الهيئات الحكومية السعودية والشركات الخاصة كجزء من حوار تنافسي حول مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

إعداد وتقديم: نغم كباس