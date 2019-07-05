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16:28 05 يوليو/ تموز 2019
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    قوانين الاقتصاد

    اقتصادي: بريطانيا خرقت القانون الدولي بإيقاف شحنة النفط المتجهة إلى سوريا

    قوانين الاقتصاد
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    نغم كباس
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    مواضيع الحلقة: بوتين يكشف عن تحديات تعيق النمو الاقتصادي؛ الأردن يعزز علاقاته الاقتصادية مع روسيا؛ توقيع ميثاق لمراقبة أسواق النفط؛ نزولا عند الرغبة الأمريكية... بريطانيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية.

    اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضغوط الخارجية المتمثلة بأسعار النفط والعقوبات وتقلبات أسواق الصادرات الرئيسية الروسية، تعد أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده وتؤثر في خطط التنمية مشيرا إلى أن حكومته تتبع  سياسة واقعية متوازنة للغاية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي نمو البطالة.

    الأردن يعزز علاقاته الاقتصادية مع روسيا

     أشاد السفير الأردني لدى روسيا، أمجد عودة العضايلة، بالعلاقات الروسية-الأردنية الاقتصادية واصفاً إياها بـ"المتميزة".

    وحول عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة سوريا أكد في مقابلة خاصة مع إذاعتنا على أنها بدأت تعود تدريجياً معبراً عن أمله بتعزيزها.

    نزولا عند الرغبة الأمريكية… بريطانيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية

    وفي آخر مستجدات ناقلة النفط "غريس 1" التي أوقفت في جبل طارق، دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل وإيقاف أية ناقلة نفط بريطانية في بحر الخليج، إن لم يفرج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.

    وخلال اتصال هاتفي مع "قوانين الاقتصاد" أكد أستاذ القانون الاقتصادي الدولي سليمان عبدالله سليمان أن هذه العقوبات تطال الشعوب لأن هذه الشحنة مخصصة لتأمين مستلزمات الحياة اليومية للمواطن السوري.

    ورأى سليمان أن أزمة الوقود لن تستمر طويلاً بسبب استعانة الدولة السورية بالحلفاء

    الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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