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17:32 12 يوليو/ تموز 2019
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    قوانين الاقتصاد

    اقتصادي: المشاريع الروسية تنشط الاقتصاد السياحي السوري

    قوانين الاقتصاد
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    نغم كباس
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    مواضيع الحلقة: لبنان يجري هندسة مالية لتعزيز احتياطاته الأجنبية؛ روسيا تنقذ "هواوي" من وطأة العقوبات الأمريكية؛ مبادرة لدعم الليرة السورية ومشاريع روسية واعدة في الساحل.

    كشف عضو مجلس "اتحاد غرف التجارة السورية" عبد الرحيم رحال في حديث لبرنامج "قوانين الاقتصاد" عن إطلاق مبادرة "عملتي –قوتي" لدعم الليرة دعا من خلالها كل تاجر إلى تحويل 100 دولار كحد أدنى إلى العملة الوطنية وفق السعر الرسمي في المصرف المركزي السوري لكسر احتكار المضاربين للسوق.

    وحول تصريحات وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني في لقاء حصري مع "سبوتنيك" عن تنفيذ مشروعين سياحيين روسيين على الساحل السوري، استضفنا الخبير الاقتصادي السوري الدكتور علاء أصفري الذي اعتبر أن هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها المليون دولار تسهم بتنشيط الاقتصاد السياحي في سوريا وتوفير مئات من فرص العمل كونها مشاريع سياحية اقتصادية اجتماعية.

    لبنان يجري هندسة مالية لتعزيز احتياطاته الأجنبية

    اتخذت المصارف في لبنان خطوة لجذب أموال جديدة تعتمد على عرض أسعار فائدة سنوية مرتفعة تصل إلى 14 % على الودائع الكبيرة ولمدة 3 سنوات.

    وفي حديث لاذعتنا اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني الدكتور وليد أبو سليمان أن هذه الخطوة ستمكن لبنان من دفع مستحقاته وديونه بالنقد الأجنبي.

    الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
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