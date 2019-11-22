اتفاقيات جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الروسية-الفلسطينية

مواضيع الحلقة: روسيا وفلسطين توقعان عدة اتفاقيات اقتصادية؛ الرئيس الأسد يزيد رواتب الموظفين تزامنا مع انخفاض قيمة الليرة إلى أدنى مستوى في تاريخها.

وقعت روسيا وفلسطين مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في القطاع الخاص في عدة مجالات، بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي يترأس وفدا في موسكو من 25 ممثلا لشركات محلية وممثلي 10 وزارات فلسطينية.

وخلال مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد" اعتبر السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل أن توقيع هذه الاتفاقيات الهامة شكلت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

وكشف السفير لإذاعتنا أن أهم الاتفاقيات الموقعة "واحدة جمركية لإعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية أثناء دخولها دول الاتحاد الأورآسي، وتوقيع خارطة طريق للتعاون في عدة مجالات، واتفاقية مع وزارة العمل في اعتماد مركز لتأهيل الكوادر الفنية في فلسطين، وكذلك استيراد المواد الخام والنفط ومشتقاته من روسيا، والمعدات الثقيلة، ونتطلع لجذب السائح الروسي عبر برامج خاصة."

برلماني سوري يوضح أسباب ارتفاع الدولار

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، للمدنيين والعسكريين والمتقاعدينم وذلك بعد أن قفز الدولار إلى 750 ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وعن أسباب ارتفاع الدولار قال عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي لبرنامج "قوانين الاقتصاد":

"السبب الرئيسي الحصار الاقتصادي الخانق، وكذلك تهريب الدولار إلى إدلب ولبنان، وفقدان السيطرة على الموارد النفطية ما اضطر الحكومة إلى شراء النفط بالدولار وبمبالغ شهرية طائلة، فضلا عن عدم إمكانية التصدير بسبب العقوبات، ناهيك عن المضاربات في السوق من قبل ضعاف النفوس."

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إعداد وتقديم: نغم كباس