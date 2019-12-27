2020 بداية جديدة للتعاون الروسي الأوكراني في مجال الغاز

مواضيع الحلقة: روسيا وأوكرانيا تلغيان المطالبات المتبادلة مطلع العام المقبل، انطلاق أول رحلة مباشرة من روسيا إلى دبي.

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاتفاق مع أوكرانيا على إلغاء المطالبات المتبادلة بين البلدين اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل. ورفع عمليات مصادرة الممتلكات نتيجة لقرارات صدرت في دعاوى قانونية فيما يخص التعاون في مجال الغاز.

على هذا الموضوع علق لـ"سبوتنيك"، الخبير المالي إيغور يوشكوف:

"هناك احتمال كبير لتلبية النقاط الموضحة في البروتوكولات الحكومية، بما في ذلك بند رفض المطالبات المتبادلة بشأن الغاز. ستدفع غازبروم 2.9 مليار دولار لشركة "نفطو غاز" الأوكرانية استجابة لقرارات محكمة ستوكهولم ، كما ستسحب "نفطو غاز" الدعاوي القانونية التي رفعتها للحصول على مستحقاتها في جميع المحاكم الأوروبية".

ما جدوى الرحلة المباشرة من روسيا إلى الإمارات؟

أطلقت شركة Azur Air اليوم الخميس أول رحلة جوية من فلاديفوستوك الروسية إلى دبي والتي تستغرق 9 ساعات ونصف، وستكون مرة واحدة كل 10 أيام.

وعن أهمية هذه الرحلة يقول عضو هيئة وكالات السفر في روسيا أليكسان مكرتشيان لـ"سبوتنيك":

"القرار ينطوي على مخاطرة كبيرة، لأن الرحلة طويلة تستلزم زيادة في سعر التذكرة الجوية. فالرحلة لأكثر من 9 ساعات تكلف أكثر من 600-700 دولار في كلا الاتجاهين. من الأفضل بالنسبة لسكان فلاديفوستوك أن يسافروا إلى كوريا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا حيث تكلفة تذكرة أرخص بمرتين، ولكن لماذا يطير الناس إلى الإمارات؟ لأن سكان الشرق الأقصى تعبوا من السفر الى جنوب شرق آسيا طيلة الـ25 عاما والآن سيكون لديهم اتجاه جديد مثير للاهتمام ومن المرجح أن يستفيد من هذا الاتجاه الجديد كل سكان المدن المجاورة".

إعداد وتقديم: نغم كباس