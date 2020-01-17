الاقتصاد الروسي أولوية رئيس الحكومة الجديد

تولى ميخائيل ميشوستين، الحائز على الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، منصب رئيس للحكومة الروسية بعد أن شغل منصب رئيس هيئة الضرائب وأدخل عليها نظام الحوكمة الإلكترونية لتصبح الخدمات التي

وفي مداخلة مع "سبوتنيك" رأى إيليا غراشينكوف - رئيس مركز تطوير السياسات الإقليمية أن "ميشوستن سيتفرغ كليا للاقتصاد، وسينفذ مشاريع هامة متعلقة بالرعاية الصحية والبناء، والتي تتطلب منهجية عملية وفق استراتيجية وأعتقد أن بوتين ينتظر منه ذلك".

تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار

تقدمها الهيئة أفضل الخدمات في العالم، كما بلغت إيرادات الحكومة من الضرائب في عهده خلال 2018 نحو 21.3 تريليون روبل (حوالي 346 مليار دولار) وهو ما يزيد عن 2010 بنحو 2.76 مرة، ما أهله للحصول على وسام الشرف لخدماته للوطن.

ضغط الوضع المعيشي الصعب على المواطن السوري مع انحدار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 1200 ليرة وهو ما دفع بعض الاقتصاديين للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي ومدير حملات دعم الليرة عامر ديب قال لـ"قوانين الاقتصاد": "الضغط الممارس يهدف لتحقيق مآرب لتأليب الرأي العام ضد الدولة والخروج بتظاهرات، وللتجار دور كبير في ذلك لأنهم لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية، والمطلوب الآن مراقبة الأسعار وتخفيضها، وإيجاد بدائل عن المواد التي ارتفعت أسعارها، واللجوء للسورية للتجارة كبديل".

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إعداد وتقديم: نغم كباس