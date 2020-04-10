روسيا والسعودية تنقذان أسواق النفط

وافقت روسيا والسعودية على الالتزام بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، وفقا للاتفاق الجديد لأوبك+.

وافقت روسيا والسعودية على الالتزام بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو ويونيو وفقا للاتفاق الجديد لأوبك+.

واعتبر علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية في السعودية، أن هذا الاتفاق جيد جدا ويخدم المصلحة العامة لجميع دول العالم وأن الأسواق العالمية ستتأثر بشكل إيجابي وسريع وستعاود الأسعار ارتفاعها خاصة وأنها زادت بالفعل مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق القاضي بتخفيض 11 ملايين برميل يوميا+5 ملايين أخرى خلال الشهرين القادمين.

وقال بوخمسين لبرنامجنا «قوانين الاقتصاد»:

"قدرة روسيا والسعودية على إدارة الأزمة والحصول على إجماع عالمي لتخفيض الإنتاج وبوجود إقليم ألبرتا الكندي الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، ودون الحاجة لدخول الولايات المتحدة، دليل على أن موسكو والرياض هما الطرفان المؤثران بشكل حقيقي على استقرار السوق العالمية، وهذا مؤشر قوي على ترسيخ العلاقات الروسية السعودية وفق استراتيجية معينة ربما تكون من خلال مجلس تنفيذي بينهما لمراقبة أداء السوق".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس