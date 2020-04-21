المضاربون وعلاقتهم بانهيار الخام الأمريكي تسليم مايو

مواضيع حلقة اليوم: الهبوط التاريخي لأسعار الخام الأمريكي تسليم مايو إلى "سالب" -37 دولار للبرميل، وما هي الأسباب والتداعيات؟ ومن المستفيد ومن الخاسر الأكبر؟ وكيف تأثر المنتجون في الولايات المتحدة؟ وهل هي فرصة "ذهبية" للصين؟