اقتصادي: المقاطعة ستوجه ضربة في عمق الاقتصاد الفرنسي

نبحث في حلقة هذا الأسبوع ما يلي: سكة حديد ضخمة تربط الأردن بالسعودية، صندوق النقد الدولي يعلن بأنه سيشطب ديون السودان، الجزائر تدرس مقاطعة المنتجات الفرنسية.

طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، عبد القادر قوري، المستوردين المتعاملين مع فرنسا بمقاطعة المنتجات الفرنسية كنوع من أنواع التعبير عن السخط على التجاوزات المرتكبة في حق الدين الإسلامي والتطاول على الرسول.

وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي الجزائري، جمال شرفي لـ "قوانين الاقتصاد":

"إن المقاطعة اليوم هي مطلب شعبي وفي حال استمرارها وتوسعها لتشمل دول عربية أخرى فإنها ستوجه ضربة قوية في عمق الاقتصاد الفرنسي".

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس