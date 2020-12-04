لأول مرة في الشرق الأوسط... شبكة كهرباء ذكية

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد": ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل لاتفاق في "أوبك+"، المؤتمر الدولي لدعم بيروت يضع خطة دولية لإعادة الإعمار، مصر تسعى لامتلاك شبكة كهربائية ذكية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

أعلنت مصر عن سعيها لامتلاك أول شبكة كهرباء ذكية في الشرق الأوسط لتقليل الأعطال الكهربائية المتكررة، إلى جانب عدم الحاجة إلى العنصر البشري "الكهربائي" لتحديد مكان العطل.

وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" قال خبير اقتصادات الطاقة والبيئة، المصري، محمد عبد الرؤوف:

"هذا المشروع سيتيح تحديد مكان الأعطال بسرعة دون التأثير على أداء الشبكة وسيسمح للمواطنين بمراقبة الاستهلاك بسهولة عبر الهاتف المحمول، كما أنه سيمكن مصر من تصدير الكهرباء إلى عدة دول عربية وكذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر قبرص".

اقتصادي: أسعار النفط تتجه للتعافي في 2021

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد اتفاق روسيا وكبار منتجي النفط الأعضاء في "أوبك" على لتخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير/ كانون الثاني، بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وحول تأثير الاتفاق الجديد على أسعار النفط قال المستشار والخبير الاقتصادي السعودي، إياس آل بارود، لـ"قوانين الاقتصاد":

"لاحظنا ارتفاع الأسعار بعد التوصل إلى اتفاق مباشرة وهذا يعني أن العام المقبل سيشهد ارتفاعا في أسعار الخام لاسيما بعد شهر مارس المقبل بعد بوادر الانتهاء من جائحة كورونا".

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إعداد وتقديم: نغم كباس