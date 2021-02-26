مصر وقطر تدعمان فلسطين بمشاريع استثنائية

نناقش في حلقة هذا الأسبوع: شركة مصرية تستثمر في حقل غاز بفلسطين، العراق يتجه لإقرار قانون النفط والغاز، الأردن يعيد الحظر الكلي كيف سيتأثر الاقتصاد؟

وقعت مصر وفلسطين، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي. فيما تعهدت قطر بتوفير 60 مليون دولار لتمويل مشروع، لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى داخل غزة بهدف حل أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، محسن أبو رمضان لـ"قوانين الاقتصاد":

"الحديث يجري عن استخراج كميات كبيرة من الغاز وهذا سيشكل إيرادات للاقتصاد الفلسطيني بنحو 4.5 مليار دولار سنويا مما سيحل أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة والضفة الغربية."

بدوره، قال المحلل الاقتصادي القطري، عبد الله الخاطر لبرنامجنا:

"تحاول قطر تمويل هذا المشروع لإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني للتواصل مع العالم وتوفير فرص العمل لهم".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس